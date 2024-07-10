Врио главы городского округа Шатура стал Николай Прилуцкий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Временно исполняющим обязанности главы городского округа Шатура назначен Николай Прилуцкий после ухода в отставку Алексея Артюхина. Вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«Моего преемника жителям округа представлять не нужно. Николая Николаевича Прилуцкого хорошо знают на Шатурской земле. Его уважают за высокий профессионализм, огромный опыт управленческой работы, принципиальность и объективность. Уверен, что ему по плечу любые задачи. Желаю Николаю Николаевичу огромных успехов в достижении всех целей по развитию округа», – написал Артюхин в соцсетях.Несколько лет назад Прилуцкий занимал должность первого заместителя главы Шатуры.
Ранее сообщалось, что Артюхин сложил полномочия главы городского округа Шатура сложил полномочия. О своем решении он проинформировал на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета.
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Лора Луганская