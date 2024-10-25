Депутат Нилов предложил разрешить авто инвалидов ездить по выделенным полосам

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал разрешить автомобилям инвалидов ездить по выделенным полосам.
Он пояснил, что сегодня в законе перечислены категории транспортных средств, которым разрешено движение и остановка по полосе для маршрутных транспортных средств, однако в этом перечне отсутствует транспорт для инвалидов.
Тем временем в Кемерове замначальника городской госавтоинспекции Сергей Белов встретился со специалистами автотранспортного предприятия по перевозке пассажиров, где были и водители. Как передаёт «Сiбдепо», Белов напомнил о важности соблюдения ПДД и организованных перевозок групп детей, а также соблюдения режима труда и отдыха шофёров.
Ранее сообщалось, что четырёх человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, оштрафовали в ходе специального рейда, который проводился на станции Люберцы-2 в Московской области.
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«С учётом того, что выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок, представляется целесообразным и справедливым распространить подобный льготный режим передвижения и на граждан с инвалидностью», — приводит RT комментарий депутата.
Тем временем в Кемерове замначальника городской госавтоинспекции Сергей Белов встретился со специалистами автотранспортного предприятия по перевозке пассажиров, где были и водители. Как передаёт «Сiбдепо», Белов напомнил о важности соблюдения ПДД и организованных перевозок групп детей, а также соблюдения режима труда и отдыха шофёров.
Ранее сообщалось, что четырёх человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, оштрафовали в ходе специального рейда, который проводился на станции Люберцы-2 в Московской области.
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Мелисса Тимофеева