В Московской области завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проходила с 24 сентября по 27 октября, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Более 304,6 тысяч учеников 1–9 классов Подмосковья проверили свои знания о правилах дорожного движения в игровой форме. Всего в олимпиаде приняли участие около 5,5 миллиона учащихся.
Участники олимпиады на основе реальных дорожных ситуаций изучали правила поведения в качестве пешеходов и пассажиров, а также управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ).\
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«Снижение аварийности на дорогах ― задача, которая заложена в национальную цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". И в особом приоритете нашей работы ― детская безопасность. В условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети страны знание правил дорожного движения становится крайне важным», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Участники олимпиады на основе реальных дорожных ситуаций изучали правила поведения в качестве пешеходов и пассажиров, а также управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ).\
«В олимпиаде в этом году приняли участие больше 304,6 тыс. учащихся из Московской области, что на 15% больше, чем в 2023 году — в прошлом году свои знания проверили более 257 тысяч школьников», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.Онлайн-олимпиада была организована Министерством транспорта РФ, Госавтоинспекцией МВД России, АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения РФ.
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Дайана Хусинова