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В Московской области завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

30 октября 2024, 12:29
(обновлено   )
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проходила с 24 сентября по 27 октября, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Более 304,6 тысяч учеников 1–9 классов Подмосковья проверили свои знания о правилах дорожного движения в игровой форме. Всего в олимпиаде приняли участие около 5,5 миллиона учащихся.

«Снижение аварийности на дорогах ― задача, которая заложена в национальную цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". И в особом приоритете нашей работы ― детская безопасность. В условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети страны знание правил дорожного движения становится крайне важным», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.


Участники олимпиады на основе реальных дорожных ситуаций изучали правила поведения в качестве пешеходов и пассажиров, а также управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ).\

«В олимпиаде в этом году приняли участие больше 304,6 тыс. учащихся из Московской области, что на 15% больше, чем в 2023 году — в прошлом году свои знания проверили более 257 тысяч школьников», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Онлайн-олимпиада была организована Министерством транспорта РФ, Госавтоинспекцией МВД России, АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения РФ.

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#безопасность
#олимпиада
#школьники
#пдд
#московская область
Глава Коркино подала в отставку после беспорядков на фоне убийства таксистки
30 октября 2024, 11:29

Наталья Лощинина (Фото: Telegram-канал Н. Лощининой)

Глава Коркино Наталья Лощинина подала в отставку после беспорядков в городе, которые произошли на фоне убийства женщины-таксиста Елены Сарафановой.
«Так называемая «цыганская проблема» существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды», — написала Лощинина.

Она добавила, что после всех этих действий администрацию Коркино обвинили в притеснении цыган по национальному признаку. Также, по ее словам, неизвестные не однократно оскверняли могилу ее свекра.

Лощинина отметила, что глава города должен отвечать не только за хорошее, что происходит в округе, но и за нерешенные проблемы. Таким образом, она приняла решение сложить полномочия.

«Одно могу сказать уверенно – все эти долгие годы работала много и честно», — заключила Лощинина.

Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.

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#конфликт
#женщина
#рейды
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В городском округе Клин состоялась выездная администрация
30 октября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

29 октября жители деревень Бирево и Троицино встретились с выездной администрацией, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Заместитель главы по благоустройству сообщил, что муниципалитет подал заявку на включение большой дворовой территории возле домов 1–8 в Бирево в программу благоустройства на следующий год. В домах 4, 5 и 6 планируется провести ремонт подъездов и гидропневматическую промывку системы холодного водоснабжения.

«Для нас нет закрытых тем, больных или неудобных вопросов. Каждое обращение будет рассмотрено и все заявители получат ответы на свои вопросы. Может они вас не устроят, потому что мы действуем строго в рамках компетенции, в рамках существующего финансирования и принятых муниципальных программ. Но ответы будут исчерпывающие и честные», — рассказала Глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Каждый участник встречи получил возможность оставить свои контактные данные и получить индивидуальный ответ. Свои предложения и отзывы о формате выездной администрации можно передать через систему обратной связи, отсканировав QR-код.

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#клин
#алёна сокольская
#администрация
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#жители
#московская область
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Лотосовые роды: акушер предупредила об опасности появления на свет ребенка на дому
Врач Ерофеева: домашние роды — безумно опасное занятие
30 октября 2024, 11:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Сейчас в социальном пространстве опять возник всплеск интереса к домашним родам и так называемым «лотосовым» — когда у ребенка не отрезается пуповина, а в течение нескольких дней после рождения он продолжает ей «питаться». Самый важный вопрос в таких спорах: насколько это безопасно для матери и ребенка?
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что домашние роды — это безумно опасное занятие.
«Это возможно при условии, что около вашего подъезда будут стоять две скорые помощи, потому что роды — это непредсказуемая ситуация. То, как женщина вынашивает ребенка, как она себя чувствует, ни о чем не говорит. Мы не знаем, что произойдет, это очень коварная вещь, могут быть самые сложные и неприятные случаи. А если у женщины есть какие-то особенности со здоровьем, то она тем более должна рожать под круглосуточным присмотром персонала», — заявила эксперт.

По ее словам, идея по поводу сохранение пуповины у ребенка, ничем не подтверждена и противоестественна.
«Это абсолютно противоестественная идея. Пуповина перестает пульсировать, как только малыш родился, потому что у него расправляются легкие, и начинается аэробное дыхание, он начинает дышать воздухом. Внутриутробно ему необходима плацента и пуповина, чтобы снабжать кислородом и питательными веществами, никакого смысла в том, чтобы сохранять ее долго, абсолютно нет», — сообщила врач.

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#гинеколог
#рождаемость
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В Ступино торжественно вручили паспорта 18 молодым жителям округа
30 октября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил молодых жителей Ступино с важным событием — вручением паспортов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
«Мы живем в городе трудовой доблести. Во время войны наши жители трудились под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы!". Благодаря трудовому и ратному подвигу ступинцев Ступино присвоено высокое почетное звание. Нам необходимо помнить об этом и приумножать славу первостроителей города», — подчеркнул Мужальских.
Глава городского округа сообщил о строительстве и открытии новых школ, ремонте социальных объектов, благоустройстве общественных пространств и прокладке дорог. Он также отметил, что муниципалитет уделяет особое внимание поддержке промышленного сектора экономики.

Сергей Мужальских пожелал молодым людям получить качественное образование по выбранной специальности и продолжить свою карьеру в нашем городе.

«Поздравляю вас и ваших родных с получение паспорта гражданина Российской Федерации! Желаю ставить перед собой цели и достигать их!» — сказал Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил 18 девушкам и юношам паспорта, цветы и сувениры.

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#московская область
#паспорт
#гражданство
#поздравление
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Андрей Воробьёв наградил волонтёров из Жуковского
30 октября 2024, 10:54

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский)

В День добровольца губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцово, где встретился с волонтерами и отметил заслуги самых активных из них, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
Среди награжденных оказались два волонтера из Жуковского района — София Семечкина и Елизавета Федорова. Вместе с другими жуковскими добровольцами девушки оказывали помощь во время зимней чрезвычайной ситуации в Подольске и принимали участие в работе на месте трагедии в Крокусе.

«Хочу присоединиться к нашему губернатору, и поблагодарить всех волонтеров за ту огромную работу, которую они делают. Оставайтесь такими же активными и неравнодушными. Пусть ваши глаза продолжают гореть. С такой молодежью у нас точно есть будущее, в этом у меня нет никаких сомнений», — написал в социальных сетях глава Жуковского Борис Аубакиров.
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#андрей воробьёв
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#московская область
#волонтеры
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На 10 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
30 октября 2024, 10:45

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области отремонтировали остановочные павильоны на 10 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дорожники провели ремонт остановок в городах Раменское, Реутов, Долгопрудный, Серпухов и Коломна. Также работы провели в малых населённых пунктах – деревне Юрлово городского округа Химки, в посёлке Красково под Люберцами, селе Гжель Раменского округа и в деревне Соколово городского округа Солнечногорск», – уточнили в ведомстве.
Там отметили, что специалисты Мосавтодора обследуют дорожную сеть каждую неделю. Особое внимание уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей.

Все работы отслеживает автоматизированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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#московская область
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На марафоне «Знание.Первые» впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом
30 октября 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Жители Подмосковья могут поучаствовать в просветительском марафоне «Знание.Первые». Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».
«Мероприятие стартует по всей России 4 ноября, в День народного единства. Более 80 экспертов обсудят достижения страны в разных областях, возможности для молодёжи, дадут конкретные советы, как построить своё будущее и будущее своей страны», – говорится в сообщении.
Среди приглашённых спикеров – первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки. Участников ждут просветительские шоу, открытые диалоги, интервью, мастер-классы и музыкальные номера. Кроме того, на марафоне впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом.

Узнать все подробности о просветительском марафоне «Знание.Первые» и зарегистрироваться можно до 31 октября по ссылке. Выступления лекторов будут транслировать на сайте.

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#московская область
#общество
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Завершён капитальный ремонт плотины на реке Сетунь
30 октября 2024, 10:33

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Капитальный ремонт плотины верхнего пруда успешно завершён на реке Сетунь в селе Никольское Московской области. За время эксплуатации плотины из-за воздействия окружающей среды защитный слой бетона начал разрушаться, появились трещины и сколы, а блоки разошлись, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Плотина представляет собой земляное насыпное сооружение длиной 125 метров и высотой 4 метра. Во время ремонта были проведены работы по срезке, планировке и досыпке верхового откоса, восстановлению крепления, срезке, планировке и досыпке гребня до проектных отметок с использованием щебня и установкой пластиковых столбиков.

В подготовительный период были проведены демонтажные работы элементов водосброса и мостового перехода плотины. В основной период ремонта были отремонтированы и установлены элементы водосброса, восстановлено дорожное покрытие гребня плотины и благоустроены нижний и верхний бьефы.

Завершение ремонта плотины позволит сохранить пруд и его окрестности в хорошем состоянии, обеспечивая безопасность и комфорт для местных жителей и гостей.

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Стоимость золота достигла нового рекорда
Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда в $2800 за тройскую унцию
30 октября 2024, 10:25

Фото: iStock/urzine

В среду на нью-йоркской бирже Comex стоимость золота достигла нового исторического рекорда, превысив отметку в 2800 долларов за тройскую унцию. Об этом информирует РИА Новости.
По состоянию на 9:41 по московскому времени, цена декабрьского фьючерса на золото увеличилась на 19,1 доллара, что соответствует росту на 0,69%, составив 2800,2 доллара за тройскую унцию.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что россиянам сейчас не стоит хранить накопления в иностранной валюте и предложил альтернативу — золото.

До этого Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что геополитическая напряжённость в мире оказывает непосредственное влияние на стоимость золота. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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