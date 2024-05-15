Нилов заявил о высоких шансах запрета энергетиков несовершеннолетним

Фото: iStock/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что законопроект о запрете энергетиков несовершеннолетним лица очень важны, а шансы его принятия достаточно высоки.
«Текст перерабатывался и переносился. Законопроект был внесён в Госдуму, и в понедельник его рассмотрела правительственная комиссия. Я очень благодарен Вячеславу Володину, который публично поддержал его. Это значит, что шансы на принятие очень велики», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявлял о важности принятия решения об ограничении продаж таких напитков детям.
«Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодёжи», – приводит АГН «Москва» слова Володина.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предлагала запретить продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.
Читайте также:
В России предлагают запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет
Врач Неронов: Энергетические напитки могут грозить инсультом
Нарколог Шуров: Слабоалкогольные напитки – самообман
Мелисса Тимофеева