Врач Неронов: Энергетические напитки могут грозить инсультом

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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту, а также инфаркту.
Кроме того, такие напитки могут привести к ожирению, нарушению обмена веществ, проблемам с зубами, добавил врач.
Ранее исследователи медицинской школы Вашингтонского университета в США выяснили, что злоупотребление пивом и ликером повышает риск появления раковых опухолей в области головы и шеи.
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«Полностью противопоказаны энергетики беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, которые не в состоянии контролировать потребление напитка, людям с болезнями сердца и сосудов, расстройствами пищеварительной системы и сахарным диабетом. С большой осторожностью к ним нужно относиться лицам с расстройствами психики», — отметил в беседе с «Известиями» Неронов.
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Мелисса Тимофеева