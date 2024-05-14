Нарколог Шуров: Слабоалкогольные напитки – самообман

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Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.
Кроме того, в обществе считается, что такие напитки, как шампанское, вино, пиво, являются более культурными, чем, например, водка или самогон. Однако, считает специалист, всё это иллюзия, поскольку любые алкогольные напитки вредны, а увлечение ими заканчивается зависимостью и алкоголизмом.
Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.
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«Любой алкоголь – это раствор этанола. Это все самообман. Когда мы и пиво, и шампанское пересчитываем, то получается, что человек мог выпить и бутылку водки, но считает, что раз он пьёт что-то лёгкое – нет проблем. Как правило, начинают со слабоалкогольных напитков, а заканчивается все одинаково. Это одинаково вредная дрянь. Это все разновидность самообмана», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.
Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.
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Мелисса Тимофеева