22 ноября 2026, 17:36

Терапевт Самойлова: моржевание при ишемии и гипертонии грозит инфарктом

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У неподготовленного человека моржевание может спровоцировать пневмонию, инфаркт или инсульт. Об этом заявила терапевт и семейный врач Анастасия Самойлова, передает KP.RU.