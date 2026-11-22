Терапевт предупредила о смертельной опасности закаливания
У неподготовленного человека моржевание может спровоцировать пневмонию, инфаркт или инсульт. Об этом заявила терапевт и семейный врач Анастасия Самойлова, передает KP.RU.
По словам специалиста, погружение в ледяную воду вызывает у организма сильный стресс, в ответ на который вырабатываются адреналин, эндорфины и дофамин. Эти вещества способствуют возникновению эйфории, прилива сил и уверенности в себе.
Однако, несмотря на распространённое мнение, такие процедуры не обеспечивают абсолютной защиты от ОРВИ и гриппа. Самойлова отметила, что закаливание не создаёт иммунитет к вирусам, а крепкое здоровье моржей связано с их активным образом жизни.
Терапевт также предостерегла, что экстремальное закаливание подходит не всем. Резкий спазм сосудов при погружении в холодную воду может создать значительную нагрузку на сердце. Для людей с ишемической болезнью и гипертонией это увеличивает риск инфаркта и инсульта. Кроме того, переохлаждение способно стать причиной пневмонии, ангины, обострения пиелонефрита и других заболеваний мочевыводящей системы.
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