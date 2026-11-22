В Госдуме раскрыли, кто в декабре получит две пенсии
Ряд пенсионеров в следующем месяце получат две выплаты: одну за декабрь, вторую досрочно за январь 2027 года. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
По его словам, те, кто обычно получает выплаты на банковский счет в период с 1-го по 10-е число, получат две пенсии. Это связано с новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января, пояснил парламентарий.
Планируется, что январскую выплату россиянам перечислят в конце декабря текущего года. Согласно заверению депутата, крайний срок — 30 декабря.
Чаплин подчеркнул, что две пенсии не означают прибавку. Парламентарий добавил, что досрочное зачисление выплат произойдет автоматически.
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