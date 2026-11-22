22 ноября 2026, 19:01

Депутат Чаплин: часть пенсионеров получит две пенсии в декабре 2026 года

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Ряд пенсионеров в следующем месяце получат две выплаты: одну за декабрь, вторую досрочно за январь 2027 года. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.