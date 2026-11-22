22 ноября 2026, 17:57

Врач Бутенко: Забывчивость молодежи чаще всего связана со стрессом и недосыпом

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Забывчивость принято связывать с пожилым возрастом, но жалобы на ухудшение памяти все чаще можно услышать и от молодых людей. Об этом сообщила невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко, пишет «Лента.ру».