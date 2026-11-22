Врач назвала опасные причины внезапной забывчивости у молодых людей
Забывчивость принято связывать с пожилым возрастом, но жалобы на ухудшение памяти все чаще можно услышать и от молодых людей. Об этом сообщила невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко, пишет «Лента.ру».
Специалист подчеркнула важность различия между обычной забывчивостью и внезапной потерей памяти. Она отметила, что если молодой человек не может вспомнить, где оставил ключи, забывает о назначенной встрече или испытывает трудности с концентрацией на работе, это не обязательно указывает на неврологическое заболевание. Бутенко объяснила, что чаще всего такие симптомы в молодом возрасте связаны с хроническим недосыпанием, стрессом, тревожностью и переутомлением.
Невролог призвала обратить внимание на внезапные нарушения памяти. Она указала, что одной из причин может быть острое нарушение мозгового кровообращения, которое особенно опасно, если сопровождается слабостью в руке или ноге, проблемами с речью, зрением, координацией или внезапной сильной головной болью.
Врач также назвала эпилептические приступы, которые не всегда сопровождаются судорогами, и воспалительные заболевания головного мозга среди других возможных причин. Кроме того, она упомянула черепно-мозговые травмы и снижение уровня сахара в крови как факторы, которые могут привести к проблемам с памятью.
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