В Москве воздух стал чище из-за аномальных снегопадов

16 февраля 2026, 10:52

Депприроды: Воздух в январе в Москве стал чище благодаря аномальным снегопадам

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В январе воздух в Москве стал чище благодаря снегопадам. Об рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.





По словам заместителя начальника информационно-аналитического управления «Мосэкомониторинга» департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Ирины Шалыгиной, система мониторинга зафиксировала хорошее качество воздуха в январе, который стал одним из самых снежных и морозных месяцев в истории Москвы. Среднемесячная температура была на 2 °С ниже климатической нормы, а осадков выпало на 60% больше обычного.





«Осадки и ветер играют важную роль в очищении атмосферы. Сильный ветер ускоряет циркуляцию воздушных масс, а снег вымывает из них вредные примеси. Зимой снег дополнительно снижает загрязнение, препятствуя попаданию в воздух пыли и мелких взвешенных частиц», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Шалыгиной.

«В четверг и в ночь на пятницу может выпасть до 20 см снега. Это очень значительная величина. Сейчас высота снежного покрова составляет 43—44 см. Она может вырасти к концу недели до 65—75 см. Это хорошая снежная атака», — предупредил специалист.