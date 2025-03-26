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Нижегородский парламент не поддержал закон об усыплении собак в приютах

Фото: iStock/Osobystist

Фото: iStock/Osobystist

Законодательное собрание Нижегородской области не поддержало проект, по которому будет разрешено усыплять бездомных собак после срока содержания в приютах. Об этом сообщает РБК.
«Существующие приюты не смогут долговременно содержать резко возросшее количество животных до их естественной смерти. Это может привести к массовому уничтожению и истреблению животных в регионе», — ответили изданию в парламенте.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму 28 февраля. Проект направили регионы для его оценки.

Нижегородские власти назвали инициативу негуманной. По мнению парламентариев, усыпление является борьбой с последствиями, а не с причинами проблемы, в связи с чем это не приведет к желаемым результатам.

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#нижний новгород
Голос Каркуши в «Спокойной ночи, малыши» Марченко скончалась в возрасте 88 лет
25 марта 2025, 23:05

Фото: iStock/SergeyPankratov

Стало известно о смерти Галины Марченко в возрасте 88 лет. Актриса озвучивала Каркушу в легендарной передаче «Спокойной ночи, малыши».
«Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!», — сообщают на официальном сайте телепередачи.

Галина начала озвучивать Каркушу в 1998 году. Как признавалась сама Марченко, кукла стала главной любовью и основным событием ее пестрой актерской жизни.

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#программа
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Россияне могут стать участниками акции «Услышать Победу»
25 марта 2025, 21:06

Фото: сайт may9.ru

В России в преддверии юбилея Великой Победы над фашизмом проходит уникальный проект, позволяющий погрузиться в атмосферу исторического мая 1945 года. Об этом сообщается на сайте «80 Победа».
Каждый россиянин сможет поучаствовать в акции «Услышать Победу», соприкоснуться с живыми свидетельствами военного времени. Для этого достаточно набрать бесплатный номер 8 (800) 200-0905.
«На горячей линии можно услышать голоса тех, кто был непосредственным участником великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Жуков выступает во время подписания капитуляции. Помимо этого, можно послушать воспоминания Лидии Овчаренко – легендарной регулировщицы, находившейся в тот памятный день у стен Бранденбургских ворот», – говорится в сообщении.
Акция продлится до 15 мая.


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#великая отечественная война
#акция
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МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*
25 марта 2025, 18:40

Екатерина Шульман* (фото: Telegram @eschulmann)

МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*, следует из базы данных ведомства.
В розыскной карточке Шульман* уточняется, что её разыскивают по статье уголовного кодекса. При этом номер и содержание статьи, а также возможные санкции по ней не приводятся.

Однако, по данным Telegram-канала SHOT, в розыск политолог была объявлена по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, совершённом лицом после его привлечения к административной ответственности. По этой статье ей грозит два года лишения свободы.

Напомним, что Шульман* была в внесена в список иноагентов Минюста РФ в апреле 2022 года. Она пыталась обжаловать данное решение, однако Замоскворецкий суд Москвы отказался убирать её из реестра.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
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Никифоров день 26 марта: как избежать бедности и не укоротить жизнь, народные приметы
25 марта 2025, 17:56

Фото: iStock/Adam Bartosik

В народном календаре 26 марта отмечается Никифоров день. В это торжество солнечные лучи начинали согревать землю, и медведи, очнувшись от долгого зимнего сна, покидали свои берлоги, в которые уже проникала талая вода.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника, кто такой Никифор


Фото: iStock/Elena Zolotova

Святитель Никифор родился в Константинополе в конце VIII века. Его родители, Феодор и Евдокия, дали сыну христианское воспитание, следуя собственному примеру. Отец пострадал за православие от императора Константина Копронима (740–775), а мать, разделив его изгнание, вернулась в Константинополь и приняла иночество. Святой Никифор получил хорошее светское образование, изучал Священное Писание и читал духовные книги.

В царствование Льва IV (775–780) он стал царским советником, вел добродетельную жизнь, хранил православную веру и защищал почитание икон. После смерти Льва, в царствование Константина VI (780–797) и святой Ирины, в 787 году в Никее прошел VII Вселенский Собор, осудивший иконоборчество. Святой Никифор от имени императора защищал православие, помогая святым отцам Собора.

Вскоре святой покинул службу и поселился у Босфора, проводя жизнь в научных трудах, молитве и посте. Он построил церковь и основал монастырь. В царствование Никифора I (802–811) он был избран патриархом 12 апреля 806 года, став иноком и священником.

При Льве V Армянине (813–820), яром иконоборце, начались гонения на Церковь. Патриарх продолжал борьбу с ересью, но император вызвал из ссылки отлученных епископов и клириков. Император потребовал прений о вере, но патриарх отказался, пророчески предсказывая скорую гибель еретиков. Патриарх был отлучен и сослан в Хрисополь, а затем на остров Проконнис в Мраморном море, где он умер 2 июня 828 года.

Мощи святого патриарха Никифора были перенесены в Константинополь в 847 году, пролежав в земле 19 лет. Святитель Никифор оставил после себя духовное наследие – исторические, догматические и канонические труды.

Приметы дня


Фото: iStock/EstuaryPig

  • На Никифора туманы – лето ненастным будет.
  • Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.
  • День выдался солнечным – к урожаю зерновых.
  • Галки собираются гурьбой под вечер и кричат – к ясной погоде.

Что можно делать 26 марта


Фото: iStock/vubaz

Верующие обращаются к святому Никифору, епископу Константинопольскому, с молитвой о спасении души. Они просят его укрепить их веру и направить на путь праведности. Святитель Никифор — заступник обездоленных, он протягивает руку помощи тем, кто оказался в тяжёлом финансовом положении.

На Никифора принято посещать бани. Считалось, что вода в этот день обладает особой целебной силой, способной защитить от болезней и очистить от негатива. Этот день подходит для того, чтобы принимать важные решения и начинать новые проекты. Считается, что усилия, которые вы приложите сегодня, принесут вам успех.

Что нельзя делать в этот день


  1. В день Никифора женщинам не рекомендовали заниматься уборкой в доме, так как, согласно поверьям, вместе с водой и мусором можно было вынести из дома удачу и благополучие.
  2. 26 марта не рекомендуется стричь волосы, чтобы не навлечь беду и не укоротить свой жизненный путь.
  3. Не следует в этот день надевать черную одежду. Согласно поверьям, это может привлечь печальные события или траур в дом.
  4. Не стоит брать деньги взаймы в Никифоров день, потом должник год будет жить в бедности.
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Эксперт по лжи раскрыл новую схему мошенничества через маркетплейсы
Профайлер Анищенко: мошенники жертву «дожимают» угрозами ФСБ, СК, банков
25 марта 2025, 17:20

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана граждан. И эта цепочка, кажется, не имеет своего конца.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с лайками на маркетплейсах.

«Тебе предлагают работу — ставить лайки, переходя по ссылке. Выплачивают даже первую зарплату. Потом включают в группу, и там схема, как будто необходимо выкупать товары и переводить деньги мошенникам. И там подставные люди, которым якобы деньги за это уже перевели. Они работают группой», — рассказал эксперт.

По его словам, дальше жертву «дожимают» звонками, угрозами ФСБ, СК, банков.

«По кругу человека водят по органам. Говорят, якобы он помогал преступнику и уверенным голосом запугивают, ставят какие-то сроки. Человек в страхе верит и ведется на это. Здесь нужна сила воли и критическое мышление», — объяснил профайлер.

Он озвучил несколько шагов, которые помогут не попасться на удочку мошенников.

  • Установить приложения, которые определяют звонки или не брать трубку, если звонит незнакомый номер.
  • Не предпринимать быстрых решений: если представляются правоохранительными органами, то попросить выслать повестку.
  • Обсуждать эти вопросы с родственниками, тренироваться, звоня друг другу. Придумать какое-то кодовое слово.

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