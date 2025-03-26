Нижегородский парламент не поддержал закон об усыплении собак в приютах

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Законодательное собрание Нижегородской области не поддержало проект, по которому будет разрешено усыплять бездомных собак после срока содержания в приютах. Об этом сообщает РБК.
«Существующие приюты не смогут долговременно содержать резко возросшее количество животных до их естественной смерти. Это может привести к массовому уничтожению и истреблению животных в регионе», — ответили изданию в парламенте.
Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму 28 февраля. Проект направили регионы для его оценки.
Нижегородские власти назвали инициативу негуманной. По мнению парламентариев, усыпление является борьбой с последствиями, а не с причинами проблемы, в связи с чем это не приведет к желаемым результатам.
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