Эксперт по лжи раскрыл новую схему мошенничества через маркетплейсы

Фото: iStock/JuYochi
Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана граждан. И эта цепочка, кажется, не имеет своего конца.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с лайками на маркетплейсах.
По его словам, дальше жертву «дожимают» звонками, угрозами ФСБ, СК, банков.
Он озвучил несколько шагов, которые помогут не попасться на удочку мошенников.
Читайте также:
Эксперт по лжи рассекретил схему мошенников, которая влияет на психику людей
Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки
«Самый дорогой монолог»: Мошенники обманули звезду Comedy Club на миллионы рублей
«Тебе предлагают работу — ставить лайки, переходя по ссылка. Выплачивают даже первую зарплату. Потом включают в группу, и там схема, как будто необходимо выкупать товары и переводить деньги мошенникам. И там подставные люди, которым якобы деньги за это уже перевели. Они работают группой», — рассказал эксперт.
По его словам, дальше жертву «дожимают» звонками, угрозами ФСБ, СК, банков.
«По кругу человека водят по органам. Говорят, якобы он помогал преступнику и уверенным голосом запугивают, ставят какие-то сроки. Человек в страхе верит и ведется на это. Здесь нужна сила воли и критическое мышление», — объяснил профайлер.
Он озвучил несколько шагов, которые помогут не попасться на удочку мошенников.
- Установить приложения, которые определяют звонки или не брать трубку, если звонит незнакомый номер.
- Не предпринимать быстрых решений: если представляются правоохранительными органами, то попросить выслать повестку.
- Обсуждать эти вопросы с родственниками, тренироваться, звоня друг другу. Придумать какое-то кодовое слово.
Читайте также:
Эксперт по лжи рассекретил схему мошенников, которая влияет на психику людей
Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки
«Самый дорогой монолог»: Мошенники обманули звезду Comedy Club на миллионы рублей
Анастасия Панченко