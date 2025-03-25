Глава СРЗП Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России

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Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости внедрения Единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории России. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что пенсионеры не должны чувствовать себя обделенными при пересечении административных границ.
Миронов отметил, что в программе партии содержится предложение о создании Единой социальной карты для граждан России. Эта карта предоставит право на бесплатный проезд в городском транспорте и другие льготы для всех предпенсионеров и пенсионеров, независимо от их постоянного места жительства.
Политик также заявил, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» планируют подготовить законодательную инициативу, направленную на создание Единой социальной карты для пенсионеров России.
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«У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой...практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — пояснил он.
Политик также заявил, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» планируют подготовить законодательную инициативу, направленную на создание Единой социальной карты для пенсионеров России.
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Дарья Осипова