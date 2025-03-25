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Глава СРЗП Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости внедрения Единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории России. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что пенсионеры не должны чувствовать себя обделенными при пересечении административных границ.
Миронов отметил, что в программе партии содержится предложение о создании Единой социальной карты для граждан России. Эта карта предоставит право на бесплатный проезд в городском транспорте и другие льготы для всех предпенсионеров и пенсионеров, независимо от их постоянного места жительства.

«У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой...практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — пояснил он.

Политик также заявил, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» планируют подготовить законодательную инициативу, направленную на создание Единой социальной карты для пенсионеров России.

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NetBlocks: во всей Сирии пропал интернет
25 марта 2025, 05:06

Фото: iStock/mrjo2405

На всей территории Сирии пропал интернет. Об этом сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.
«Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии, подтверждая сообщения о перебоях в электросвязи, затронувших несколько городов», — пишет служба на своей странице в соцсети X.

О причинах масштабного отключения интернета не сообщается. Официальные источники информацию не комментировали.

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Генпрокуратура может начать проверку торгующих вейпами ларьков в регионах
В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить в регионах торгующие вейпами ларьки
25 марта 2025, 04:52

Фото: iStock/Serhii Yatsyna

Депутат Госдумы Евгений Марченко направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить в регионах ларьки, которые торгуют вейпами и табаком. Об этом пишет ТАСС.
«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов РФ провести проверки соблюдения законодательства о защите здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, законодательства о рекламе табачной и никотинсодержащей продукции на территории субъектов РФ, а также проверить законность оснований размещения нестационарных торговых объектов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию», — пишет Марченко.

Поводом для письма стало обращение жительницы Выборгского района Санкт-Петербурга. Женщина направила жалобу, в которой рассказывает о нарушении ларьками закона о рекламе, а именно размещение материалов, стимулирующих приобретать никотинсодержащую продукцию. К тому же жительницу возмутило расположение магазинов, которые находятся по пути движения несовершеннолетних в школы и детские сады.

Депутат обратил внимание на то, что аналогичные нарушения фиксируются в ряде российских регионов. В особенности его тревожит расположение точек продаж вейпов рядом с местами досуга молодежи.

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В небе над Россией и странами ЕС замечены необычные светящиеся спирали
25 марта 2025, 00:57

Фото: iStock/alex-mit

В небе над городами России и частью стран Евросоюза были сняты необычные светящиеся спирали, которые являются следами ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Об этом сообщает Mash.
«Жуткие спирали в небе над Ростовом, Калининградом и ещё в ряде регионов — следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу», — пишут в telegram-канала.

Это явление было зафиксировано и над некоторыми странами Евросоюза. В частности, спирали увидели жители Франции, Польши и Германии. Их причинами является сброшенное в атмосферу ракетное топливо, которое, вероятно, оставил американский разведывательный спутник NROL-69, выведенный на орбиту.

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Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию «Ника» посмертно
25 марта 2025, 00:03

Роман Мадянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российские актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская стали обладателями премии «Ника» посмертно. Об этом сообщает РИА Новости.
«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра - 25 числа - будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна "Ника"», — сказал сын Мадянова на вручении премии, которую он получил за отца.

Евгения Добровольская стала лауреатом премии «Ника» за лучшую роль второго плана в дебютном фильме Александры Кармаевой «Хуже всех». Актриса скончалась 10 января в возрасте 60 лет.

Роман Мадянов стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Любовь советского союза».

Память актеров почтили видеорядом, в котором сначала появилась речь Добровольской из архивов премии, а завершилась словами благодарности Мадянова.

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«Интуиция и вещие сны»: Гороскоп с 24 по 30 марта для всех знаков зодиака
24 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/Peach_iStock

В субботу 29 марта состоится затмение Солнца. Светило расположится в знаке зодиака Овен. Благоприятно демонстрировать лидерские качества, смелость, храбрость, уверенность в себе. Решительность желательно сочетать с расчетом и рациональностью. Наступает время перемен. Путь укажет интуиция и вещие сны. Настойчивость необходима для достижения намеченной цели. На выходных важно уделить внимание домашним делам, близким людям и семье. Более бережно надо относиться к здоровью.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну надо проявлять активность и инициативу. На переговорах поможет умение выслушать, вежливость и приветливость.

Тельцу надо проявить свои таланты и подчеркнуть свои достоинства. Ему важно творчески себя выразить.

Близнецам следует уделить внимание питанию и здоровью. Им желательно наладить режим дня и выспаться.

Раку пригодится сила воли для преодоления препятствий. Ему надо удержаться от опрометчивых действий.

Льву благоприятно устанавливать новые связи и удовлетворять своё любопытство. Он будет ясно мыслить и с интересом изучать информацию.

Деве надо тщательно проанализировать ситуацию и учесть все возможные трудности.

Весам потребуется терпение и внимание к деталям. Благородство и скромность их украсят и привлекут новые знакомства.

Скорпиону необходимо понять свои чувства. У него появится потребность отсеять лишнее общение, а также проанализировать сложившиеся привычки.

Стрельцу быстрые и решительные действия помогут в осуществлении плана. Он станет популярнее и востребованней.

Козерогу не следует напрасно тратить свои силы. Долгосрочная польза и практичность важнее сиюминутной выгоды.

Водолею удастся воплотить свою оригинальную идею в жизнь. Перед ним откроются новые возможности.

Рыбам принесёт радость близкое и доверительное общение. Любовь выйдет на первый план. Им благоприятно проявить нежность и ласку.

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