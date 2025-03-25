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Кастрация мужчин, 100 тыс. рублей за роды школьницам и мини-юбки: как еще депутаты намерены повышать рождаемость в России?

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер (Фото: кадр из эфира ТК НТВ»)

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер (Фото: кадр из эфира ТК НТВ»)

В Правительстве РФ утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики. Программа направлена на повышение рождаемости и «создание благоприятных условий для роста и развития детей по всей территории России». Региональные чиновники тоже не остаются в стороне и предлагают свои идеи по повышению демографии. Насколько далеко они готовы зайти в своих инициативах расскажет «Радио 1».

Депутат предложил кастрировать мужчин

Во время телеэфира на канале НТВ депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил кастрировать мужчин, которые становятся причиной решения женщин об аборте.

«Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул?» — задался вопросом депутат.
Он добавил, что если женщина решилась на эту процедуру под давлением мужчины, то его необходимо кастрировать. Вегнер пояснил, что мужчина обязан чувствовать ответственность за зачатие ребенка.

«Это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — отметил депутат.

Зрители идею кастрации не оценили и обвинили чиновника в возбуждении ненависти, пообещав пожаловаться главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Несмотря на скандал, Вегнер от своих слов не отказался, отметив лишь, что высказался резко.
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Запрет абортов

Пытается жестко бороться с абортами и глава Вологодской области Георгий Филимонов. В регионе призвали полностью запретить услуги по прерыванию беременности. Однако власти уточнили, что исключением будут являться аборты после изнасилования или по медицинским показаниям.

Коэффициент рождаемости сотрудников

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в ходе выступления на ВЭФ предложила работодателям отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников.

«Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — заявила депутат.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая (Фото: кадр из эфира ТК НТВ»)

Россиянок призвали носить мини-юбки

Депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко предложил россиянкам чаще носить мини-юбки в целях повышения рождаемости. Об этом он написал в своем посте на странице «ВКонтакте».
«Мы, депутаты Тарусы, призываем тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни для улучшения демографической ситуации в России», — отметил Руденко.

Он также добавил, что «в 70-х годах все носили мини-юбки, и тогда браки были крепкими».

«Парням действительно нравятся девушки в мини (...) Сначала знакомства, затем брак и дети. Вот что я хотел сказать», — уточнил депутат.


Выплаты беременным школьницам

В Орловской области будет введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для школьниц, которые встали на учет по беременности. Указ об этом подписал губернатор региона Андрей Клычков. Первоначально такая мера была разработана для беременных студенток с целью повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в регионе. Подобные выплаты для беременных студенток уже действуют в Воронежской и Нижегородской областях.

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Проверка фертильности и демонстрация УЗИ

В Минздраве предложили ввести в больницах меры убеждения женщин, принявших решение об аборте. Таким пациенткам хотят показывать на УЗИ сердцебиение плода. Кроме того, их намерены размещать в палатах с теми женщинами, кто очень хочет ребенка, но имеет угрозу выкидыша.

В рамках повышения рождаемости в Москве был запущен проект, посвященный репродукции и планированию беременности. Так, с 12 сентября жительницы столицы в возрасте от 18 до 40 стали получать уведомления о необходимости сдать анализ на «Антимюллеров гормон» (АМГ), который является важным показателем репродуктивной способности.

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Эксперт по лжи рассекретил схему мошенников, которая влияет на психику людей
Профайлер Анищенко: мошенники используют актерское мастерство и гипноз
25 марта 2025, 13:52

Фото: iStock/Diy13

Буквально каждый день появляются новости об обманутых мошенниками горожанах. Люди отдают свои последние деньги, берут кредиты, однако все знают о том, что в современном пространстве доверять телефонным звонкам не стоит. Так почему появляются новые «жертвы», и как этого избежать?
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» заявил, что у мошенников всегда есть информация о «жертве».

«Это определенная социальная инженерия, то есть помимо того, что у них есть телефон, у них имеется база данных о родственниках, о проживании, о тратах в банке — это и есть первый крючок, которыми мошенники пользуются. Жертва думает, что раз человек знает многое, то он работает в спецслужбах. Но это не так», — сказал эксперт.

По его словам, мошенники — хорошие актеры, которые используют максимально убедительные интонации, слова и сценарии.

«У них есть определенная конверсия. Они могут использовать особенности гипнотической речи, когда вводят человека в транс. Там есть определенная методика, чтобы попасть в подсознание: сначала говорится несколько правдивых вещей для внушения, а потом начинают запугивать», — объяснил специалист.

Илья Анищенко подчеркнул, что мошенники всегда пытаются вызвать в жертве страх, а далее начинают торопить, не давая опомниться.

«Даже если человек помнил о всех способах мошенничества, немножко подустал и подзабыл, в момент разговора включится сильная эмоция страха, и все теряет суть. Дальше предпринимаются различные попытки убеждения: скидывают свое удостоверение, звонят по видео — начинают давить и доказывать свою правоту», — отметил профайлер.

Он добавил, что мошенническая схема похожа на телевизионную рекламу, когда сначала давят на больное, а потом якобы предлагают решение.

«Мы прекрасно понимаем, что это реклама, но это все равно на нас действует, это нами манипулирует, мы идем и покупаем то, что услышали в рекламе. Эмоции гораздо сильнее, чем сознательная часть нашего мозга», — заявил Анищенко.

В завершении беседы профайлер посоветовал установить на телефоны защиту от нежелательных звонков или приложения для определения номера. Особенно собеседник порекомендовал не брать звонки от незнакомых номеров.

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Врач Серджо Алфьери: Папа Римский мог умереть 28 февраля
25 марта 2025, 13:20

Фото: istockphoto/uzhursky

В последний день зимы нынешнего года состояние Папы Римского Франциска настолько ухудшилось, что он легко мог умереть. Об этом рассказал один из лечащих врачей главы Римско-католической церкви Серджо Алфьери.
В разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera он напомнил, что к тому времени понтифик уже две недели находился в больнице имени Агостино Джемелли, куда он поступил для лечения бронхита. В ночь на 28 февраля у папы случился бронхиальный спазм.

«Мы понимали, что ситуация критическая и мы можем его потерять. Нам пришлось выбирать: остановиться и отпустить его или сделать усилия и попробовать все возможные лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы», — рассказал доктор Алфьери.

Спазм сопровождался сильным приступом рвоты и её вдыханием, что сильно повредило дыхательную систему понтифика. В конце концов врачи решили провести ему очистку бронхов с неинвазивной искусственной вентиляции легких.

К 10 марта состояние Франциска улучшилось, а 16 числа Ватикан обнародовал его первую после госпитализации фотографию. 23 марта понтифик вышел на балкон больницы, чтобы провести традиционное воскресное благословение, а затем был выписан из лечебного учреждения.

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#больницы
#церковь
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Мошенники используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих лёгкий заработок
Аферисты используют образ Юры Борисова для рекламы лёгкого заработка через игры
25 марта 2025, 13:08

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мошенники начали активнее следить за культурной повесткой и использовать образы звёзд для рекламы лёгкого заработка в играх. Об этом компания F6 сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что специалисты обнаружили целую серию соответствующих постов в социальных сетях. Кликбейтный заголовок одного из них гласил: «Юра Борисов не получил Оскар и теперь уйдёт из кино?».

При переходе по ссылке пользователь оказывается в Telegram-приложениях, в которых зарабатывается игровая валюта. По заверениям аферистов, выигранные средства затем можно перевести в рубли, однако на деле «игрок» просто теряет деньги.

Пока что были обнаружены только две такие игры – MeowCraft и «Наш слон», для рекламы которых, помимо образа Борисова, используются также Никита Кологривый, Анна Хилькевич и даже Киану Ривз.

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#соцсети
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Исследование: большинство россиян заявили, что постоянно сталкиваются с ИИ
25 марта 2025, 13:06

Фото: istockphoto/Sashkinw

Большинство россиян заявили, что в повседневной жизни постоянно сталкиваются с искусственным интеллектом, в том числе устройствами «умного» дома. К соответстсвующим выводам пришло исследование агентства «Акварель Ресерч». Многие отнесли к ИИ автономный транспорт, системы оплаты в нем и роботов-курьеров.
«Для них очевидно, что он используется в голосовых помощниках, генерирует картинки и обрабатывает фото, представлен в чат-ботах самыми разными организациями — банками, сотовыми операторами. Многие респонденты активно увлечены устройствами «умного» дома: колонки, робот-пылесос, лампочки, смарт-часы однозначно воспринимаются как ИИ», — приводят «Известия» сообщение экспертов.
Вместе с тем в Роскачестве назвали связанные с ИИ профессии, которые будут востребованы в России через 10 лет. В беседе с «Газетой.Ru» главный менеджер по персоналу департамента организационного развития ведомства Ирина Шульженко указала на разработчиков и операторов ИИ-систем, а также на экспертов по big data, способных обрабатывать большие массивы данных.
«Третья ключевая профессия будущего — специалисты по кибербезопасности. С ростом цифровых данных увеличиваются и риски утечек, поэтому защита информации станет критически важной», — отметила Шульженко.
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«У него серьезное заболевание»: адвокат Ефремова сделал неожиданное заявление
Адвокат Падалко: о возвращении Ефремова в кино нет речи, он серьезно болен
25 марта 2025, 13:03

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Антон Вергун)

О возвращении актера Михаила Ефремова в кино после условно-досрочного освобождения речи пока не идет. Об этом заявил его адвокат Юрий Падалко, отметив, что артист готовится проходить лечение от ХОБЛ.
«Сейчас он займется лечением. Действительно, у него серьезное заболевание — ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких]», — заявил правозащитник в беседе с Ruptly.
Тем временем адвокат Александр Добровинский, который представлял сторону потерпевших в деле о ДТП Михаила Ефремова, выразил надежду, что актер смог завязать с алкоголем. В разговоре с «Газетой.Ru» юрист заявил, что вместе с Ефремовым должен был бы отсидеть и его бывший защитник Эльман Пашаев.
«Знаете, о чем я сожалею? Только об одном, что они не были в одной колонии с Пашаевым. Им было бы о чем поговорить за несколько лет, особенно Ефремову, высказать пошагово все, что он о нем думает и о его защите. Конечно, жалко, но я думаю, что все впереди. Рано или поздно все выходят из колонии», — поделился он.
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