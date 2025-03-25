Кастрация мужчин, 100 тыс. рублей за роды школьницам и мини-юбки: как еще депутаты намерены повышать рождаемость в России?

В Правительстве РФ утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики. Программа направлена на повышение рождаемости и «создание благоприятных условий для роста и развития детей по всей территории России». Региональные чиновники тоже не остаются в стороне и предлагают свои идеи по повышению демографии. Насколько далеко они готовы зайти в своих инициативах расскажет «Радио 1».