Кастрация мужчин, 100 тыс. рублей за роды школьницам и мини-юбки: как еще депутаты намерены повышать рождаемость в России?

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер (Фото: кадр из эфира ТК НТВ»)
В Правительстве РФ утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики. Программа направлена на повышение рождаемости и «создание благоприятных условий для роста и развития детей по всей территории России». Региональные чиновники тоже не остаются в стороне и предлагают свои идеи по повышению демографии. Насколько далеко они готовы зайти в своих инициативах расскажет «Радио 1».
Депутат предложил кастрировать мужчинВо время телеэфира на канале НТВ депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил кастрировать мужчин, которые становятся причиной решения женщин об аборте.
«Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул?» — задался вопросом депутат.Он добавил, что если женщина решилась на эту процедуру под давлением мужчины, то его необходимо кастрировать. Вегнер пояснил, что мужчина обязан чувствовать ответственность за зачатие ребенка.
«Это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — отметил депутат.
Зрители идею кастрации не оценили и обвинили чиновника в возбуждении ненависти, пообещав пожаловаться главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Несмотря на скандал, Вегнер от своих слов не отказался, отметив лишь, что высказался резко.
В Госдуме заявили, что школьниц не нужно поощрять рожать
Запрет абортовПытается жестко бороться с абортами и глава Вологодской области Георгий Филимонов. В регионе призвали полностью запретить услуги по прерыванию беременности. Однако власти уточнили, что исключением будут являться аборты после изнасилования или по медицинским показаниям.
Коэффициент рождаемости сотрудниковПервый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в ходе выступления на ВЭФ предложила работодателям отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников.
«Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — заявила депутат.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая (Фото: кадр из эфира ТК НТВ»)
Россиянок призвали носить мини-юбкиДепутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко предложил россиянкам чаще носить мини-юбки в целях повышения рождаемости. Об этом он написал в своем посте на странице «ВКонтакте».
«Мы, депутаты Тарусы, призываем тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни для улучшения демографической ситуации в России», — отметил Руденко.
Он также добавил, что «в 70-х годах все носили мини-юбки, и тогда браки были крепкими».
«Парням действительно нравятся девушки в мини (...) Сначала знакомства, затем брак и дети. Вот что я хотел сказать», — уточнил депутат.
Выплаты беременным школьницамВ Орловской области будет введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для школьниц, которые встали на учет по беременности. Указ об этом подписал губернатор региона Андрей Клычков. Первоначально такая мера была разработана для беременных студенток с целью повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в регионе. Подобные выплаты для беременных студенток уже действуют в Воронежской и Нижегородской областях.
«Ребёнок кормит себя сам»: в Рязани призвали не бояться рожать детей
Проверка фертильности и демонстрация УЗИВ Минздраве предложили ввести в больницах меры убеждения женщин, принявших решение об аборте. Таким пациенткам хотят показывать на УЗИ сердцебиение плода. Кроме того, их намерены размещать в палатах с теми женщинами, кто очень хочет ребенка, но имеет угрозу выкидыша.
В рамках повышения рождаемости в Москве был запущен проект, посвященный репродукции и планированию беременности. Так, с 12 сентября жительницы столицы в возрасте от 18 до 40 стали получать уведомления о необходимости сдать анализ на «Антимюллеров гормон» (АМГ), который является важным показателем репродуктивной способности.
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Анастасия Хохлова