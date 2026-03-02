НКО переходят на новую электронную отчетность с 2026 года
С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в федеральное законодательство, касающееся деятельности некоммерческих организаций, направленные на унификацию ежегодной отчетности и оптимизацию порядка ее представления.
В соответствии с приказом Минюста России утверждена новая форма отчета НКО о своей деятельности, а также порядок и сроки его представления. Формы отчетности, действовавшие до 1 января 2026 года, утратили силу и приниматься не будут. Организации, не представившие отчеты за предыдущие периоды до 1 января 2026 года, обязаны сдавать их строго по новой форме в электронном виде.
С 1 января 2026 года ежегодная отчетность подается в форме электронного документа через личный кабинет НКО. Срок представления отчета остался прежним — не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. Отдельные сроки установлены для казачьих обществ: за 2025 и 2026 годы отчеты должны быть поданы не позднее 1 ноября 2026 года и 1 июля 2027 года соответственно.
Доступ к личному кабинету осуществляется через портал Минюста России для некоммерческих организаций после авторизации. Для помощи в подаче отчетности в Управлении Минюста по Московской области организовано рабочее место с необходимым программным обеспечением, а также размещены видеоинструкции и методические материалы
Читайте также: