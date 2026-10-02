Гигантский НЛО два дня подряд кружил над полем в России
Два вечера подряд над полем в Подмосковье появлялся гигантский неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Местные жители заметили нечто странное в небе возле деревни Ожогино в Солнечногорском районе. По их словам, загадочный объект «бесшумно проплыл» над деревьями и завис над полем, «словно что-то искал».
«Тарелка» светилась то белым, то красным, то оранжевым цветом, а ее диаметр на глаз достигал 20 метров. Один из очевидцев рассказал, что якобы оцепенел от страха, когда объект пролетел прямо над ним. Это чувство отпустило его только после того, как «тарелка» скрылась из виду.
Люди сразу вспомнили историю 1975 года: неподалеку, возле деревни Костино, 18-летний художник Толя Малышев якобы встретил трех гуманоидов на серебристом корабле. Он утверждал, что вместо красивого пейзажа получил экскурсию по НЛО. А после «звездной» прогулки юноша рассказывал, что слетал на другую планету. Позже эта новость попала во французскую прессу и книгу ученого.
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