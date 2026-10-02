Гигантский НЛО два дня подряд кружил над полем в России

02 октября 2026, 10:45

Жители Подмосковья два вечера подряд видели НЛО над полем

Фото: iStock/ktsimage

Два вечера подряд над полем в Подмосковье появлялся гигантский неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.