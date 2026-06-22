Ночное зачисление зарплаты не считают нарушением сроков
Руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова заявила, что ночное поступление зарплаты на счёт не нарушает трудовое законодательство, если работодатель уложился в установленные сроки выплат.
По словам эксперта, такая ситуация чаще связана с работой банков и платёжных систем, а не с действиями компании. Исакова в беседе с RT напомнила, что порядок, место и сроки выплаты регулирует статья 136 ТК России. Она требует платить сотрудникам не реже чем каждые полмесяца, например в середине и в конце.
На время зачисления влияют сразу несколько факторов. Один из них — особенности работы банка. Многие кредитные организации проводят массовые выплаты ночью или ранним утром. Значение имеет и тип перевода. Если деньги идут между счетами одного банка или через современные системы быстрых расчётов, они могут поступить почти сразу в любое время суток. Эксперт отметила, что многие работодатели используют зарплатные проекты. Такой инструмент помогает упростить и ускорить перечисления и снижает влияние межбанковских задержек. Исакова добавила, что важны дата и время отправки средств. Если бухгалтерия направила платёжные документы вечером, сотрудники могут увидеть деньги ночью или уже на следующий день.
На сроки влияют и внутренние правила банков, включая платёжные окна и порядок обработки операций, особенно при переводах между разными кредитными организациями. По оценке эксперта, ночное зачисление зарплаты само по себе не говорит о задержке выплаты или нарушении со стороны работодателя.
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