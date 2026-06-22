Ночное зачисление зарплаты не считают нарушением сроков

22 июня 2026, 08:22

Если зарплата перечислена вовремя, но поступила на счет ночью, это не нарушение

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова заявила, что ночное поступление зарплаты на счёт не нарушает трудовое законодательство, если работодатель уложился в установленные сроки выплат.