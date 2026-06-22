В Москве в начале недели потеплеет до +25°C

22 июня 2026, 08:14

Фото: iStock/batuhan toker

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в первой половине грядущей недели температура в Москве и Подмосковье останется в пределах климатической нормы и поднимется до +25°C. Об этом пишет 360.ru.