В Москве в начале недели потеплеет до +25°C
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в первой половине грядущей недели температура в Москве и Подмосковье останется в пределах климатической нормы и поднимется до +25°C. Об этом пишет 360.ru.
По словам специалиста, в понедельник в столице возможны дожди, местами прогремят грозы. Порывы северо-западного ветра в этот день могут достигать 15 м/с. Во вторник и среду, как ожидается, осадков не будет.
С четверга в столичном регионе начнется похолодание. Днем воздух прогреется до +21°C, ночью температура составит +14°C, местами опустится до +8°C. Вместе с этим вернутся дожди и грозы.
Если день предполагается переменчивым, удобнее всего одеваться слоями. Например: футболка, сверху лёгкая кофта или рубашка, а при необходимости — тонкая куртка. Такой подход позволяет быстро подстроиться под погоду без ощущения, что слишком жарко или слишком холодно.
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