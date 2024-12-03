«Ноги разбегаются»: Психолог Савская объяснила, почему молодые парни выбирают женщин постарше

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В России набирает популярность тренд на отношения с милфами. Число пар, где женщины старше мужчин, растёт. Основными причинами считаются сексуальная совместимость, эмоциональная зрелость и отсутствие драм.
Психолог, сексолог, блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» заявила, что мир меняется, и если раньше молодые девочки выбирали себе взрослого мужчину с деньгами, то сейчас наоборот.
По ее словам, многие молодые парни рассказывают, что со взрослыми женщинами удобнее и спокойнее.
Она добавила, что женщины, которым за 30, более ухоженные, они вкладывают много финансов в свое здоровье, фигуру, внешность, что не может не привлекать.
Ольга Савская также подчеркнула, что взрослые женщины лучше знают свое тело и четко понимают, чего оно хочет.
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«Раньше мужчины содержали молодых девочек, выполняя роль папочки. Сейчас получилось такое, что и мужчинам стало можно быть на содержании», — заявила она.
По ее словам, многие молодые парни рассказывают, что со взрослыми женщинами удобнее и спокойнее.
«Парни говорят, что невозможно общаться с одногодками, потому что им надо либо побухать, либо потусоваться, либо на остров лететь, либо, чтобы все покупали. Они мнят себя такими королевами, что ноги разбегаются. Занимают позицию "ты должен". Это как раз позиция дочери. И мальчики не готовы это делать, потому что они сами еще не зрелые», — объяснила эксперт.
Она добавила, что женщины, которым за 30, более ухоженные, они вкладывают много финансов в свое здоровье, фигуру, внешность, что не может не привлекать.
«Она спокойная, она знает, чего хочет, она не устраивает сильные истерики. У нее эмоциональная зрелость, опыт в отношениях. Она понимает свои эмоции и уже научилась справляться без лишней драмы. И молодые парни, когда попадают в мир такой женщины, чувствуют стабильность, зрелость, безопасность», — сообщила психолог.
Ольга Савская также подчеркнула, что взрослые женщины лучше знают свое тело и четко понимают, чего оно хочет.
«Её не нужно завоевывать дешевыми трюками, играми, цветочками и подарками. Если хочет секса, то пошли. У них открытость в сексе и больше конкретики, чем у девочек, которые убегают, манипулируют. Зато им самим нужны эти качели и эмоции, которые и дают молодые мальчики. А мальчик будет чувствовать себя более желанным, нужным, без дополнительных проверок, манипуляций. У милф меньше детского сада и сказочных принцев», — заключила специалист.
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Анастасия Бондарева