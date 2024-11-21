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Стало известно, почему женщинам нравятся мужчины на 30 лет старше

Психолог Миллер: женщинам нравятся партнеры на 30 лет старше из-за стабильности
Фото: iStock/dikushin

Фото: iStock/dikushin

Многие женщины выбирают себе партнеров на 20-30 лет старше из-за стабильности и безопасности, которые они могут им обеспечить. Об этом заявила психолог Александра Миллер. По ее словам, мужчины в возрасте чаще всего обладают деньгами и надежным местом работы.
«Первое — стабильность и безопасность. Многие женщины ищут стабильность, которую могут предоставить старшие партнеры. Эти мужчины часто имеют устоявшуюся карьеру и материальные ресурсы, что дает ощущение защищенности», — объяснила она в беседе с NEWS.ru.
Миллер добавила, что есть ряд других возможных причин, среди которых зрелость взрослых мужчин, протест против традиционных норм или ожиданий родителей, а также комплекс Электры, связанный с подсознательным желанием видеть рядом фигуру отца.



Ранее психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников в беседе с «Радио 1» назвал самый простой способ избежать травли в сет. По его словам, основное, что для этого нужно — выйти из диалога или игнорировать собеседника, воспринимая общение как фикцию.

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#психолог
#безопасность
#комплекс
#женщины
#мужчины
#отношения
Раскрыт самый опасный способ брать кредит
Юрист Адамс: самые опасные кредиты предоставляют на черном рынке
21 ноября 2024, 17:02

Фото: iStock/alexialex

Опаснее всего брать кредиты на черном рынке, который состоит из нелегальных компаний, отсутствующих в реестре ЦБ. Об этом сообщил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. По его словам, взяв такой кредит, заемщик может забыть обо всех механизма защиты его прав — от реструктуризации долга до кредитных каникул.
Эксперт пояснил, что при оформлении кредита условия могут показаться привлекательными, так как все тонкости скрыты за сложной схемой начисления процентов. Реальная стоимость займа может быть в десятки раз больше обозначенной ранее.
«Например, ставка может составлять до 10% в сутки, что быстро превращает долг в неподъемное бремя», — поделился Адамс в беседе с NEWS.ru.
Он также подчеркнул, что черные кредиторы не гнушаются сотрудничества с коллекторами, потому что сами работают в обход законодательства. В связи с этим клиента могут ждать угрозы, нападения, порча имущества и различного рода принуждение.

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#долги
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Ремонт Центра допобразования «Дружба» в Дубне завершат до конца года
21 ноября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Центр дополнительного образования для детей «Дружба» ремонтируют в Дубне, в настоящее время работы, начатые весной этого года, близятся к завершению, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Второй этаж уже подготовлен под чистовую отделку, залита стяжка, уложена плитка. На первом этаже сегодня будем заливать стяжку. Фасад будет готов к 10 декабря. В сроки мы укладываемся, проблем не видим никаких», — сказал директор компании-подрядчика Георгий Денисов.
В здании уже обновлены инженерные коммуникации, заменены окна и кровля, заканчивается черновая отделка помещений.

«Для нас это очень ответственный проект, мы впервые вошли в областную программу по капитальному ремонту центров детского творчества», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Все ремонтные работы в здании должны быть завершены до конца 2024 года.

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#ремонт
#центры образования
#максим тихомиров
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В Кашире установят бюст почётного гражданина города Николая Елисеева
21 ноября 2024, 16:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Бюст почётного гражданина Каширы Николая Петровича Елисеева установят на одной из центральных улиц города, памятник уже изготовили и привезли в спортклуб «Кашира», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Очень рад, что мы успели отлить в бронзе и доставить в Каширу бюст почетного гражданина до памятной даты — столетнего летнего юбилея Николая Петровича Елисеева. Огромная благодарность инициативной группе каширян, с которыми эта работа началась в начале лета этого года, руководству и коллективу Каширского завода металлоконструкций и котлостроения за финансирование основных расходов», — написал в соцсетях глава инициативной группы по увековечиванию памяти Елисеева, депутат Мособлдумы Андрей Голубев.
Он также поблагодарил за создание бюста скульптора Вадима Кириллова.

Отмечается, что имя Николая Елисеева носит спортклуб «Кашира». Там памятник пробудет, пока не будет окончательно согласовано место его установки на Садовой улице.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

При участии Николая Елисеева в Кашире был построен стадион, профилакторий «Каширские роднички», спортивный зал, ПТУ №81, жилье для рабочих, а также благоустроен Хитровский пруд.

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#кашира
#скульптура
#памятник
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Зимняя уборочная техника будет дежурить в Дубне круглые сутки
21 ноября 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Коммунальщики Дубны в преддверии зимы перешли на круглосуточное дежурство.
Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
«В этом году подходим к зимнему сезону в полной готовности. Служба городского благоустройства МБУ «ЖКУ» отрабатывает оперативно, а с началом снегопадов перешла на круглосуточное дежурство», – отметил Тихомиров.
Тротуары Дубны будут убирать компактные тракторы МТЗ 320. Они оптимально подходят для этих работ. Недавно парк автотехники пополнили сразу 10 машин. Правительство Московской области передало две ГАЗели, два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, самосвал и два трактора.

Также парк, в котором сейчас 43 единицы крупногабаритной техники, пополнился 48 ручными роторными снегоуборщиками.

Вся техника – в рабочем состоянии и готова к круглосуточной работе. Во время снегопадов сначала специалисты убирают центральные улицы и подъезды к социальным объектам, затем – и другие участки.

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#коммунальные службы
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#максим тихомиров
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье объявили штормовое предупреждение
21 ноября 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Штормовое предупреждение объявлено на территории Московской области в четверг, 21 ноября, в связи с сильными осадками, штормовым ветром и похолоданием, об этом водителей региона предупредили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«До утра местами ожидаются сильные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег, и снегопад, а также ветер с порывами до 27 метров в секунду. Температура воздуха опустится ниже 0°С. На дорогах возможна гололедица», — говорится в сообщении.
В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Если на машине всё ещё летняя резина, выезжать на ней нельзя. За рулём нужно сохранять предельную внимательность, не превышать скорость и не совершать резких манёвров. Перед пешеходными переходами следует заранее притормаживать.

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#подмосковье
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Главный архитектор Подмосковья стала вице-президентом Союза архитекторов России
21 ноября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Главного архитектора Московской области Александру Кузьмину избрали вице-президентом Союза архитекторов России, выборы состоялись в рамках XVII съезда общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры
«Союз архитекторов России играет огромную роль в истории архитектуры нашей страны. (…) Быть вице-президентом Союза — это большая честь и большая ответственность, и ещё огромная радость общения с людьми, близкими по духу, готовыми на всё ради профессии и блага будущих поколений», — прокомментировала своё избрание Александра Кузьмина.
Отмечается, что президентом Союза архитекторов на период с 2024 по 2028 гг. был избран действующий глава — народный архитектор Российской Федерации Николай Шумаков. Первым вице-президентом, по итогам голосования, остался почётный архитектор России, заслуженный архитектор Московской области Владимир Бакеев.

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Воробьёв посетил волонтёрскую мастерскую «Zамаскируем СВОих» в Краснознаменске
21 ноября 2024, 15:28

Андрей Воробьёв (в центре). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Мастерские объединения «Zамаскируем СВОих» по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, маскировочных накидок, сухого душа и прочих вещей, нужных бойцам в зоне специальной военной операции, открыты в Доме офицеров Краснознаменска, в работах принимают участие свыше 250 волонтёров. Мастерскую посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете! Очень много слышал о вашем дружном коллективе, который Олеся (руководитель объединения «Zамаскируем СВОих» Олеся Черемисина — прим. ред.) собрала и уже продолжительное время возглавляет. Хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, которые используют то, что вы производите от чистого сердца», — сказал волонтёрам Андрей Воробьёв.
Каждый день в волонтёрских мастерских работают около 50 человек: члены семьи участников СВО и просто неравнодушные люди. Произведённое в мастерских рассылают по разным воинским подразделениям.

«Когда пришла идея организовать все это, я боялась, что люди не придут. Но я так ошибалась! Многие, как и я, очень хотели чем-то помочь. К нам приходят и школьники, и молодые и очень немолодые люди, детки с четырёх лет вместе с родителями», — рассказала Олеся Черемисина.
За время работы мастерских в Доме офицеров Краснознаменска оттуда в зону СВО доставили уже свыше 30 тысяч квадратных метров маскировочный сетей, около 19 с половиной тысяч наборов «сухого душа», 6,2 тыс. упаковок сухих завтраков, а также около 400 носилок-волокуш и 260 маскировочных накидок.

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#андрей воробьёв
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#сво
#волонтеры
#помощь
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Минюст РФ обратился в суд, чтобы прекратить деятельность объединения «Родина»
21 ноября 2024, 15:27

Фото: iStock/ Pattanaphong Khuankaew

Минюст РФ обратился в Хамовнический суд Москвы и потребовал прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина», проинформировало РИА Новости.
«Административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением к Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина» о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра», — говорилось в документах.

Оказалось, что от организации с 2022 года не поступали данные о продолжении её деятельности, а ещё отчётность.

Хамовнический районный суд будет рассматривать иск на заседании 3 декабря.

Ранее пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила, что суд вынес приговоры предпринимателям за хищение 300 миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны РФ. Генеральные директора коммерческих предприятий проведут в колонии общего режима до девяти лет.

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#москва
#россия
#заседание
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Нарколог объяснил, из-за чего появляется зависимость от никотина
Нарколог Казанцев: люди курят, потому что не умеют проживать эмоции
21 ноября 2024, 15:07

Фото: istockphoto.com/Miljan Živković

21 ноября считается днем отказа от курения. Этот день был установлен для того, чтобы осведомить о вреде табака и поддержать людей, стремящихся бросить курить. Многие курильщики не избавляются от зависимости, утверждая, что она помогает им справляться со стрессом. Но есть ли зависимость между эмоциями и никотином?
Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что связь между эмоциями и зависимостью есть.

«К сожалению, у эмоций есть связь с любым видом зависимости, то есть это может быть заедание, курение, алкоголь, наркотики. Любой вид напряжения, любая стрессовая ситуация — и зависимый человек сразу же обращается к употреблению психоактивных веществ. Тем более никотин продается на каждом углу и не так порицается», — сказал врач.

Он добавил, что зависимость образуется нет от самих эмоций, а от неумения их проживать.

«Человек не может прорабатывать эти эмоции, не может их проживать, он начинает, как и любой зависимый, больше употреблять. Проснулся — покурил, занялся сексом — покурил, покушал — покурил, не кушаешь — сидишь на диете или нервничаешь — покурил», — объяснил эксперт.

По его словам, так происходит обман организма, потому что эмоции никуда не пропадают, а лишь заглушаются, и единственный выход — научиться самостоятельно проживать — даже горе.

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