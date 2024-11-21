Стало известно, почему женщинам нравятся мужчины на 30 лет старше

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Многие женщины выбирают себе партнеров на 20-30 лет старше из-за стабильности и безопасности, которые они могут им обеспечить. Об этом заявила психолог Александра Миллер. По ее словам, мужчины в возрасте чаще всего обладают деньгами и надежным местом работы.
«Первое — стабильность и безопасность. Многие женщины ищут стабильность, которую могут предоставить старшие партнеры. Эти мужчины часто имеют устоявшуюся карьеру и материальные ресурсы, что дает ощущение защищенности», — объяснила она в беседе с NEWS.ru.Миллер добавила, что есть ряд других возможных причин, среди которых зрелость взрослых мужчин, протест против традиционных норм или ожиданий родителей, а также комплекс Электры, связанный с подсознательным желанием видеть рядом фигуру отца.
Ранее психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников в беседе с «Радио 1» назвал самый простой способ избежать травли в сет. По его словам, основное, что для этого нужно — выйти из диалога или игнорировать собеседника, воспринимая общение как фикцию.
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