Женщина обвинила психолога из Подмосковья в сексуальном насилии

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Жительница подмосковного Подольска обвинила психолога-экстрасенса в сексуальном насилии во время сеанса по поднятию «женской энергии». Об этом пишет Baza.
По данным издания, к специалисту обратилась пара с жалобами на проблемы в интимной жизни. Психолог нашел у женщины «проблемы с женской энергией», и заявил, что все можно исправить на специальном сеансе. Пациентка согласилась. Во время очередной встречи после непродолжительного разговора мужчина ввел женщину в гипноз. По словам женщины, экстрасенс водил вокруг неё руками, называл какие-то цифры, а потом начал «направлять женскую энергию».
После он подсел к ней на диван, начал гладить её через одежду и велел представить его своим мужем, а потом запустил свою руку в брюки пациентки, которая не могла сопротивляться. После этого она молча ушла домой и все рассказала мужу. Тогда супруги отправились в полицию. Следователи провели проверку, но состава преступления не обнаружили. Психолог уверяет, что сидел далеко от своей пациентки, а все остальное ей привиделось.
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