Веселятся вместе, будто не делили детей в суде: Нюша воссоединилась с Сивовым на 6-летии дочери

Певица Нюша (Фото: РИА Новости//Кирилл Каллиников)
Скандальный развод Нюши и Игоря Сивова
В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. У влюбленных родилась дочь Серафима-Симба в 2018 году, а спустя три года у пары появился сын, которого назвали Саффроном.
В мае этого года Нюша объявила о расставании с бизнесменом. По данным СМИ, причиной развода стали многочисленные измены мужчины. В свой день рождения, 15 августа, звезда российской эстрады снова стала свободной. Несмотря на громкий скандал, бывшим супругам удалось мирным путем решить вопрос с детьми: шестилетняя Симба и трехлетний Саффрон остались жить с отцом в Дубае. Артистка же почти всё время проводит в Москве. Однако ранее между ними вспыхивал спор, дело дошло до суда. Соответствующий иск Нюша подавала летом.
«Обнимаются и позируют, будто не делили детей»: Нюша воссоединилась с бывшим мужем
6 ноября семья вновь воссоединилась в ОАЭ, чтобы отметить день рождения Симбы. Нюша опубликовала короткий, но яркий ролик о прошедшем более недели назад торжестве. На опубликованных кадрах артистка весело проводит время — танцует, смеется, задувает свечи на сказочном торте вместе с маленькой именинницей. Также на мероприятии были Игорь Сивов с двумя сыновьями от предыдущего брака, мама певицы и друзья маленькой Симбы.
Совместными усилиями родители организовали день рождения дочки в стиле «Русалочки». Все гости праздника веселились и участвовали в различных конкурсах. Нюша и ее дочка предпочли для торжества семейные наряды — они выбрали похожие платья с цветочными узорами.
Исполнительница мило подписала видео, выразив в нем любовь к Симбе.
«Еще один незабываемый год с нашим ангелочком. Я бесконечно благодарна, что ты у меня есть», — прокомментировала она.
В ролике можно было увидеть и счастливого бывшего мужа Нюши, однако никаких комментариев по возможному воссоединению певица давать не стала.
«Изменял со всеми, но остался один»: как сейчас живет бывший супруг Нюши
После развода с Нюшей Игорь Сивов стал проводить тренинги личностного роста и давать советы родителям, как правильно растить детей. Он считает себя профессиональным отцом, ведь на его попечении находятся не только двое детей от звездной исполнительницы, но и сыновья от прошлого союза.
Сивов утверждает, что со всей ответственностью подходит к воспитанию четырех чад. На фотографиях в соцсети он показывает, как его счастливые ребята от разных жен отлично проводят время вместе. Подробности своей личной жизни в блоге он не разглашает.
С кем сейчас Нюша состоит в отношениях
Прошедший день рождения дочери Симбы только усилил внимание к личной жизни знаменитой мамы. Сама Нюша не раз рассказывала, что намерена заниматься только собой. Однако незадолго до праздника, исполнительницу заметили на отдыхе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым в Бодруме.
Спустя некоторое время певица опровергла слухи о романе. Она пояснила, что за ней сейчас ухаживает не один человек. Тем не менее она не состоит в отношениях. Нюша утверждает, что не готова к новому роману, ведь все ее время занимают работа, самосовершенствование, и, конечно, дети.
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