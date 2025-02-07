«Номофобия»: Невролог рассказал, кто в группе риска новой зависимости

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В последние годы в психологии появился термин «номофобия» — страх оказаться без доступа к мобильному телефону.
Доктор медицинских наук, врач-невролог, заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей Федерального государственного бюджетного учреждения Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ринат Равильевич Богданов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в группе риска люди, имеющие какие-то психологические проблемы.
Он добавил, что «телефонная зависимость» чревата и другими последствиями: проблемами со зрением, изменением осанки, гиподинамией.
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«Входящим потоком информации мозг перегружается, отвлекается от тех переживаний, которые существуют в реальности. Зависимость от мобильных телефонов напоминает по механизму развитие и зависимость от психоактивных различных веществ», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что «телефонная зависимость» чревата и другими последствиями: проблемами со зрением, изменением осанки, гиподинамией.
«Погружаясь в гаджеты, мы не двигаемся длительное время, это приводит к изменению осанки и гиподинамии. Если что-то у нас в организме не используется, организм начинает экономить затраты на эти органы и системы. В результате теряется мощная масса, мощный каркас, происходят изменения со стороны опорно-двигательного аппарата. Ну и постоянный поток информации влияет на психику», — объяснил невролог.
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Анастасия Панченко