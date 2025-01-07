Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья

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При похмелье нельзя похмеляться, а также пить кофе и энергетики, поскольку это еще больше нагрузит организм. Об этом «Радио 1» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Доктор особо подчеркнул, что человек ни в коем случае не должен «лечить подобное подобным».
Самый лучший способ прийти в себя — отдохнуть, выспаться, пить больше воды, травяного чая, морса, прогуляться на свежем воздухе (…) Если говорить о питании, то можно съесть горячий суп, теплую густую кашу, фрукты, овощи…» — сказал Холдин.Нарколог добавил, что не нужно париться в сауне или бане, дабы избежать нагрузки на сердце.
Перед этим нарколог Холдин рассказывал о том, как не отравиться алкоголем в новогодние праздники.
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Никита Кротов