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Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья

Нарколог Холдин: при похмелье нельзя пить алкоголь, энергетики и кофе
Фото: istockphoto/Rawpixel

Фото: istockphoto/Rawpixel

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При похмелье нельзя похмеляться, а также пить кофе и энергетики, поскольку это еще больше нагрузит организм. Об этом «Радио 1» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Доктор особо подчеркнул, что человек ни в коем случае не должен «лечить подобное подобным».
Самый лучший способ прийти в себя — отдохнуть, выспаться, пить больше воды, травяного чая, морса, прогуляться на свежем воздухе (…) Если говорить о питании, то можно съесть горячий суп, теплую густую кашу, фрукты, овощи…» — сказал Холдин.
Нарколог добавил, что не нужно париться в сауне или бане, дабы избежать нагрузки на сердце.



Перед этим нарколог Холдин рассказывал о том, как не отравиться алкоголем в новогодние праздники.

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На Украине сообщили о вспышке инфекции
Инфекционист Голубовская: на Украине началась вспышка метапнемовируса
06 января 2025, 18:56

Фото: iStock/tuachanwatthana

На Украине с начала года распространяется метапневмовирус. Об этом в соцсетях сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская.
По словам Голубовской, с начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев. Она отметила, что в действительности их реально больше.

Голубовская добавила, что из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Данному вирусу подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Смена аппетита и тревога: как понять, что нужна помощь психиатра. Неочевидные симптомы, на которые не обращают внимание
06 января 2025, 18:01

Фото: iStock/Chinnapong

Время от времени каждый человек может испытывать психологический дискомфорт, однако иногда он трансформируются в полноценные психиатрические заболевания, которые мешают в повседневной деятельности и нарушают семейную и социальную жизнь.
О признаках психических расстройств читайте в материале «Радио 1».

В 2024 году в России почти 4 миллиона человек страдают от психических расстройств, при этом около двух третей из них имеют диагноз депрессия и тревожное расстройство. Стоит отметить, что далеко не все случаи попадают в официальную статистику. Очень часто пациенты не спешат обращаться за квалифицированной помощью и заболевание прогрессирует. В большинстве случаев психические расстройства лечатся, важно вовремя начать терапию.

Когда стоит проконсультироваться с врачом


Постоянное чувство грусти или пустоты


Фото: iStock/fizkes

Плохое настроение бывает у всех. В случае, если оно затягивается и к нему прибавляется полное безразличие ко всему и внутренняя опустошенность, нужно задуматься об эмоциональном выгорании или начинающейся депрессии.

Беспричинная тревога


Человеку свойственно переживать или волноваться за какие-то события. В норме переживания проходят и не мешают повседневной жизни. Когда постоянное и чрезмерное беспокойство о различных аспектах жизни начинает затягиваться и трудно поддается контролю, речь может идти об общем тревожном расстройстве.

Тревожное состояние может выражаться в виде повторяющихся панических атак — внезапных эпизодов интенсивного страха или дискомфорта, сопровождающихся физическими симптомами (учащенное сердцебиение, потливость, одышка).

Навязчивые состояния


Если в голове постоянно крутятся неприятные мысли, страхи, появилось непреодолимое стремление к чистоте или совершению определенных, необычных действий стоит задуматься. Эти симптомы могут говорить о навязчивом состоянии. Оно часто связано с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

Нарушение пищевого поведения


Фото: iStock/nicoletaionescu

Нарушение пищевого поведения — это широкий термин, который охватывает различные расстройства, связанные с питанием и образом жизни. Если аппетит часто меняется от «волчьего» до «забыл поесть» это может быть симптомом.

К подобного рода нарушениям также можно отнести отказ от еды из-за искаженного восприятия своего тела, предание, избегание определенных продуктов, часто из-за их текстуры, цвета или запаха. Пищевые привычки и зависимости могут включать в себя эмоциональное питание, когда человек ест в ответ на стресс или негативные эмоции.

Нарушения пищевого поведения могут иметь серьезные физические и психологические последствия. Если вы или кто-то из ваших знакомых сталкивается с подобными проблемами, важно обратиться за помощью к психотерапевту или диетологу.

Врач Шмелёва рассказала, сколько мандаринов можно съесть за сутки
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Иллюзии


Фото: iStock/xyom

Иллюзии — это искаженное восприятие реальности или ложное представление о ней. Они могут возникать в различных формах и касаться разных чувств. Если вы, рассматривая трещины на потолке, видите нечто большее, а в узорах на ковре — волшебный пейзаж, это может быть симптомом.

Иллюзии могут быть интересными и увлекательными, но они также могут указывать на более глубокие психологические или неврологические проблемы.

Потеря интереса к социальным связям


Десоциализация — это процесс утраты или ослабления социальных связей и навыков, который может привести к изоляции человека от общества. Этот термин часто используется в психологии и социологии для описания состояния, когда человек теряет способность взаимодействовать с окружающими, что может проявляться в различных формах:
Изоляция — человек может отдалиться от друзей, семьи и знакомых, что приводит к снижению социальных контактов и взаимодействий.
Проблемы с коммуникацией — утрата навыков общения, таких как умение вести диалог или понимать социальные нормы и правила.
Социальная тревожность — страх или дискомфорт в социальных ситуациях, что может способствовать избеганию общения и взаимодействия с другими людьми.

Десоциализация может иметь серьезные последствия для психического и физического здоровья человека. Важно понимать причины этого состояния и искать пути его преодоления.


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В Минздраве назвали группы риска тяжёлого течения метапневмовируса
Минздрав: детям и пожилым людям грозит тяжёлое течение метапневмовируса
05 января 2025, 19:27

Фото: iStock/sudok1

Тяжёлое течение метапневмовируса грозит детям до пяти лет, пожилым людям старше 65 лет и лицам с иммунодефицитом. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов, слова которого приводит РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что метапневмовирус проявляется как и многие другие разновидности ОРВИ. Его основными симптомами являются кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка и осиплость голоса. У взрослых людей, не входящих в вышеперечисленные категории, болезнь может протекать бессимптомно.

Чуланов отметил, что метапневмовирус широко распространён в других странах. В России он распространён в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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#россия
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#минздрав рф
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#инфекция
#болезнь
#орви
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В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом
В Казахстане выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом с 1 октября
05 января 2025, 15:09

Фото: iStock/Ployker

В Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом. Об этом пресс-служба Минздрава страны сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что с 1 октября в республике исследовано 8360 образцов на негриппозные вирусы. Из них выявлены 1866 положительных проб, включая коронавирус – 206, парагрипп – 178, бокавирус – 113 и метапневмовирус – 30.

Всего в Казахстане с начала эпидемического сезона зарегистрировали 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтверждённого гриппа.

Напомним, что метапневмовирус – это один из классических вирусов, который уже на протяжении нескольких десятков лет активно циркулирует в разных странах. Особенно он активен в сезоны заболеваемости гриппом и ОРВИ. Передаётся воздушно-капельным путём, в редких случаях – контактно-бытовым.

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#орви
#коронавирус
#симптомы
#вирусы
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В Роспотребнадзоре назвали способ диагностики метапневмовируса
05 января 2025, 14:28

Фото: istockphoto/anyaivanova

Метапневмовирус может быть диагностирован с помощью уже неоднократно апробированного прекрасно зарекомендовавшего себя ОРВИ-скрина, разработанного в России.
Об этом, ссылаясь на Роспотребнадзор, сообщает РБК. ОРВИ-скрининг представляет собой набор реагентов, он разработан в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора для быстрой безошибочной диагностики ОРВИ.

Метапневмовирус – один из возбудителей респираторных инфекций, вызывает ОРВИ, бронхиолит, пневмонию, проявляется повышением температуры, кашлем, насморком и предполагает симптоматическое лечение, рассказали в ведомстве.

На севере Китая больницы переполнены пациентами, у которых выявили метапневмовирус. Больше всего вирусу подвержены дети и подростки. Симптомы заболевания похожи на те, что проявлялись при коронавирусе. В основном заболевание протекает легко, у людей с ослабленным иммунитетом может развиться осложнение в виде бронхита и пневмонии.

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#роспотребнадзор
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#подростки
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#орви
#больницы
#симптомы
#заболевания
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Врач Шмелёва рассказала, сколько мандаринов можно съесть за сутки
Врач Шмелёва рассказала об опасности злоупотребления мандаринами
05 января 2025, 11:35

Фото: istockphoto/Greentellect_Studio

Главным новогодним фруктом, несомненно, является мандарин, который по традиции прочно ассоциируется с Новым годом и дарит памятное с детства праздничное настроение. Однако злоупотребление этими цитрусовыми таит в себе немало опасностей.
О том, как опасно может быть чрезмерное употребление в пищу мандаринов, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва. По её словам, даже самый полезный и вкусный продукт может вызвать негативные последствия для организма, если им злоупотреблять.

«Мандарины содержат немало глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, то инсулин нарушает расщепление жира, и человек набирает вес», — говорит специалист.

Врач отмечает, что мандарин содержит витамины С, B1, B2, бета-каротин, клетчатку и антиоксиданты, благодаря которым витамин С долго сохраняет активность. Но важно помнить, что, как все цитрусовые, мандарин может вызвать аллергию. Норма мандаринов для взрослого человека — 5-6 фруктов в день, причём эту норму лучше съедать не сразу, а в течение дня. Детям до года мандарины предлагать не стоит. Не рекомендованы они также людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

Важно правильно сочетать мандарины с другими продуктами. Они плохо уживаются с жирами и белками. Цитрусовые повышают аппетит, поэтому их не рекомендуется есть перед ужином. Также не следует есть мандарины на десерт, поскольку они запускают процессы брожения, добавила Яна Шмелёва.

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Опаснее COVID-19: В Китае свирепствует метапневмовирус
Daily Star: В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека
05 января 2025, 09:10

Фото: istockphoto/Maksim Tkachenko

Китайские больницы столкнулись с нехваткой койко-мест из-за непонятного вируса, охватившего страну. Сообщается о вспышке пневмонии, которая распространилась уже на все провинции КНР.
Об этом сообщает издание Daily Star. Авторы публикации отмечают, что китайская система здравоохранения уже с трудом справляется с выпавшей на неё нагрузкой. Новый вирус вызывает симптомы, схожие с теми, которые проявляются при COVID-19 и гриппе, в первую очередь поражая лёгкие.

В больницы Китая поступают пациенты с ознобом, кашлем, болью в горле, а также общей слабостью и головокружением. При этом по всей стране фиксируется также повышенная заболеваемость такими респираторными инфекциями, как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус.

В связи с этим медицинские специалисты рекомендуют властям страны населению предпринимать дополнительные меры предосторожности, включая возврат к повсеместному ношению масок и дополнительной дезинфекции.

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Невролог рассказала о влиянии солнца на серотонин
Невролог Демьяновская: серотонин снижается зимой, поэтому нужно больше солнца
03 января 2025, 11:45

Фото: istockphoto/Xurzon

Человеку нужно чаще бывать на солнце, поскольку солнечный свет влияет на выработку серотонина или, проще говоря, гормона радости. Об этом журналистам RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
«На выработку серотонина влияет множество факторов, в том числе один из ведущих — солнечный свет. Исследования показали, что выработка серотонина зависит от яркости и продолжительности инсоляции. Зимой в нашей климатической зоне, когда солнца не хватает, синтез гормона радости может снизиться, в результате человек будет чувствовать себя разбитым, подавленным, хуже высыпаться», — сказала доктор.

Врач заключила, что человек должен быть физически активным, соблюдать режим сна, гулять в солнечную погоду, следить за питанием. Кроме того, можно воспользоваться светотерапией.

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Главный внештатный педиатр рассказала, как безопасно провести новогодние каникулы с ребенком
#мир
#россия
#врачи
#здоровье
#солнце
#новости
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Главный внештатный педиатр рассказала, как безопасно провести новогодние каникулы с ребенком
Педиатр Одинаева рассказала, как безопасно провести новогодние выходные с детьми
03 января 2025, 11:11

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Новый год — это особенная пора для детей и взрослых. Важно помнить, что в праздничный период могут произойти и неприятные ситуации. О том, как уберечь ребенка в новогодние каникулы от травм и других угроз, рассказала главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«В праздничные дни в местах отдыха всегда много людей, поэтому важно держать ребенка за руку. Перед прогулкой обязательно примите дополнительные меры безопасности: оденьте ребенка ярко — так его будет легче заметить. Заранее объясните ему, что делать, если он потеряется», — рассказала специалист.

Одинаева отметила, что также важно следить за питанием детей: проверять герметичность упаковки, а также сроки годности готовой продукции. По мнению педиатра, следует избегать продуктов с большим количеством консервантов, красителей и иных добавок.

Врач подчеркнула, что родителям важно быть особенно осторожными и следить за тем, чтобы ребенок не получил различные травмы во время новогодних каникул.

«В праздничные дни дети могут получить травмы при использовании пиротехники или во время катания на коньках и с горок. Самостоятельно использовать фейерверки детям запрещено. Если вы все же решили порадовать себя фейерверком, покупайте его только в официальных магазинах, имеющих сертификат. При запуске расскажите ребенку о технике безопасности и тщательно следите за его действиями», — пояснила Одинаева.

Педиатр заключила, что при плохом самочувствии ребенка необходимо сразу же обращаться за помощью к специалистам.

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