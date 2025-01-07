Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья

При похмелье нельзя похмеляться, а также пить кофе и энергетики, поскольку это еще больше нагрузит организм. Об этом «Радио 1» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Доктор особо подчеркнул, что человек ни в коем случае не должен «лечить подобное подобным».