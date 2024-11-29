Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями

Иммунитет нельзя укрепить или стимулировать, переболев легкими формами ОРВИ. Об этом сообщила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. По ее словам, иммунная система во время болезни вырабатывает защиту лишь против конкретного вида вируса, потому не сможет действовать также эффективно против других заболеваний.