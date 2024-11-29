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Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями

Терапевт Чистик: легкие формы ОРВИ не тренируют и не укрепляют иммунитет
Фото: iStock/Choreograph

Фото: iStock/Choreograph

Иммунитет нельзя укрепить или стимулировать, переболев легкими формами ОРВИ. Об этом сообщила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. По ее словам, иммунная система во время болезни вырабатывает защиту лишь против конкретного вида вируса, потому не сможет действовать также эффективно против других заболеваний.
«Не существует клинически доказанных данных о том, что «легкая» ОРВИ стимулирует или «тренирует» иммунитет», — подчеркнула врач в беседе с «Газетой.Ru».
В таких случаях, объяснила Чистик, иммунитет наоборот «просаживается» из-за частых ударов болезней. Устойчивость к ОРВИ, в первую очередь, определяется генетически и индивидуальна у каждого человека.


«Поддерживать иммунную систему в осенне-зимний период просто: нужно соблюдать баланс сна и отдыха, спать не менее 8 часов в сутки, правильно, сбалансированно питаться, выявить основные «дефициты» (сдать анализ на ферритин, витамин Д, фолиевую кислоту, витамин В12, цинк) и восполнить их при необходимости», — заключила специалист.
Тем временем стало известно, что в ближайшие пять лет ожидается новая пандемия. В следующий раз ее возбудителем станет не коронавирус, а вирус птичьего гриппа, который адаптируется к передаче от человека к человеку, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с АГН «Москва».
«На текущий момент считается, что вирус птичьего гриппа не приспособлен для передачи от человека к человеку. Именно это препятствует возникновению крупных вспышек или эпидемии. Но это дело времени. Вирус этот барьер, скорее всего, преодолеет. И речь у нас идет о среднесрочной перспективе, а не о долгосрочной. То есть, скорее всего, о нескольких годах – буквально два, три, четыре, пять лет», — поделился он.
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В Подмосковье с начала года проверку на ВИЧ прошли более 2,4 млн человек
29 ноября 2024, 13:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2,4 млн человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, что на 230 тысяч человек больше, че за аналогичный период прошлого года. Исследование проводится бесплатно и анонимно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Осведомленность о своем ВИЧ-статусе – это забота не только о себе, но и своих близких. Важно понимать, что вирус иммунодефицита человека протекает на ранней стадии бессимптомно, именно поэтому так важна регулярная диагностика. С начала года в Подмосковье это исследование прошли уже более 2,4 млн человек», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
Бесплатно сдать тест на ВИЧ с условием сохранения анонимности жители Московской области могут в Центре борьбы со СПИДом по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, дом №41а, а также в кабинетах тестирования на ВИЧ в своих поликлиниках.

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Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями

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#московская область
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Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ
Нарколог Холдин: у людей с алкогольной зависимостью больше шансов заразиться ВИЧ
29 ноября 2024, 12:40

Фото: istockphoto.com/diego_cervo

Опасность заразиться ВИЧ-инфекцией в разы увеличивается у людей с наркотической или алкогольной зависимостью. О том, почему это происходит, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. При употреблении наркотиков вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может передаться от одного человека к другому через шприц. А при злоупотреблении алкоголем нередко случается, что человек теряет над собой контроль и заражается вирусом в результате полового контакта», — сказал Виталий Ходлин.
Он добавил, что свободный от спиртного и наркотиков образ жизни играет важнейшую роль в профилактике ВИЧ.

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#нарколог
#вич
#спид
#минздрав мо
#алкоголизм
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В Люберцах врачи спасли мужчину с пробитыми ножом сердцем и лёгким
29 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto.com/Chepko

21-летнего мужчину с опасным ножевым ранением в грудь и большой кровопотерей спасли врачи Люберецкой больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Диагностика показала, что у молодого человека сквозное ранение лёгкого и проникающее ранение сердца. Нужна была срочная операция.

«Мы выполнили торакотомию — межреберный разрез грудной клетки слева и выявили сквозное повреждение легкого. Через него нож прошел в левый желудочек сердца. Из сантиметрового разреза в грудную полость вытекло более литра крови. Мы наложили три шва на сердце, ушили раны на легком, восстановили кровопотерю», — рассказал хирург Люберецкой больницы Константин Плотников.
Он добавил, что операция прошла успешно. Уже на следующий день после операции раненый смог встать с кровати и самостоятельно ходить.

Сейчас спасённый пациент уже завершил лечение, его выписали домой.

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#люберцы
#врачи
#хирург
#медицина
#минздрав мо
#здравоохранение
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Две сотрудницы каширской больницы присоединились к программе «Земля врачам»
28 ноября 2024, 20:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Два каширских медика стали в 2024 году участниками программы «Земля врачам». Это участковые педиатры детского поликлинического отделения Каширской больницы Анна Сарычева и Замира Адирова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Врачи-педиатры все эти годы оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь каширским детям, заслуженно получают любовь маленьких пациентов и уважение родителей», – отметил главврач больницы Юрий Володин.
В Подмосковье действует несколько мер поддержки врачей. Одна из них – стартовавшая в 2021 году программа «Земля врачам».

Получить бесплатный участок могут врачи 37 специальностей, стаж работы которых в областных медучреждениях – не менее трёх лет. Для этого нужно обратиться в местную администрацию или самостоятельно найти участок на кадастровой карте. Затем необходимо подать заявку на региональном портале госуслуг.

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Пациенту Детского центра в Красногорске восстановили оторванную фалангу пальца
28 ноября 2024, 19:53

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля в Красногорске помогли ребёнку с оторванной фалангой пальца. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«В центр поступил восьмилетний мальчик, который во время игры случайно прищемил палец на руке тяжёлой металлической дверью. В результате оторвался кусочек мягкой ткани на фаланге пальца. К счастью, кость не пострадала. Хирурги провели операцию методом вшивания пальца в область ладони для формирования кровоснабжаемого лоскута», – говорится в сообщении.
Операция прошла успешно. После хирургического вмешательства врачи контролировали воспаление и динамику заживления пальца. Через некоторое время школьника выписали домой.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

В течение месяца мальчику нужно будет растягивать место под пришитым пальцем с помощью специальных салфеток. Затем врачи проведут повторную операцию с иссечением лоскута и исправлением донорского ложа.

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#московская область
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Врач Неронов назвал страшное последствие кори у взрослых
Врач Неронов заявил о возможности гепатита из-за осложнений кори у взрослых
28 ноября 2024, 19:10

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что у взрослых корь может вызвать осложнения и даже привести к гепатиту.
«Корь у взрослых — это не только высокая температура и сыпь. Это заболевание, которое может повлечь за собой тяжёлые последствия для здоровья, поэтому важно не только вовремя распознать симптомы и обратиться к врачу, но и заранее позаботиться о профилактике, особенно в условиях роста заболеваемости. Своевременная вакцинация позволяет избежать болезни и сохранить здоровье даже в случае контакта с инфицированными», — добавил в беседе с «Известиями» Неронов.

Ранее заместитель главного врача Химкинской больницы по педиатрии Нарине Сугян заявила, что первоочередными признаками кори являются сыпь, поражение глаз, а также жар под 40,5°C.

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Психолог раскрыла, как распознать шопоголизм
Психолог Зайцева: шопоголизм работает как искаженное удовлетворение потребностей
28 ноября 2024, 18:59

Фото: iStock/wikoski

Шопоголизм — это не просто вредная привычка, а зависимость и заболевание, которое работает как искаженная форма удовлетворения психологических потребностей. Об этом в канун дня скидок, так называемой «Черной пятницы», сообщила заведующая лабораторией клинического наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева. По ее словам, шопоголизм выглядит как хаотичное потребление, которое не поддается логическому осмыслению.
«Любая зависимость, шопоголизм в том числе, это не просто вредная привычка, а заболевание. Если говорить про психологические механизмы, зависимость возникает как искаженная форма удовлетворения психологических потребностей. Чувство вины, сожаление, самобичевание усиливают потребность в хаотичных покупках, а хаотичные покупки усиливают чувство вины. Человек оказывается в замкнутом круге», — рассказала эксперт в беседе с «Татар-информ».
Зайцева подчеркнула, что перед покупкой шопоголик всегда испытывает эмоциональный подъем и возбуждение, но после резко успокаивается и даже начинает испытывать вину. Как показывает практика, отметила психолог, потом купленная вещь пылится на полке без дела.

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«Приступ во сне»: Невролог заявил, что каждый человек хотя бы раз переживает эпилепсию
Невролог Хорошев: приступ эпилепсии случается с каждым человеком
28 ноября 2024, 17:23

Фото: iStock/Tunatura

Эпилепсия — достаточно распространенное заболевание, занимающее третье место в мире среди неврологической патологии.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что каждый человек проживает приступ эпилепсии.

«В той или иной степени эпилептический приступ переживает любой из нас: кто-то во сне, кто-то наяву. Приступы бывают генерализованные, судорожные — в разных видах. Как правило, многие даже не понимают, что они пережили, скажем, эпилептический припадок. Но есть люди, у которых приступы бывают гораздо чаще — раз в год, раз в несколько лет — их называют людьми с повышенной судорожной готовностью. Таким людям опасно находиться в местах, которые могут привести к повышению температуры тела», — рассказал эксперт.

Напомним, что для лечения эпилепсии используют противосудорожные препараты, которые рекомендует лечащий врач. Иногда показано хирургическое вмешательство — в том случае, если болезнь не поддается лекарственной терапии.

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В Подмосковные больницы по программе «Приведи друга» устроились более 560 специалистов
28 ноября 2024, 15:09

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Программа «Приведи друга» позволяет сотрудникам медицинских учреждений Московской области получать премии за привлечение новых специалистов. Например, если медицинский работник трудоустроит врача, он может получить премию до 50 тысяч рублей. Если же он примет на работу фельдшера или медсестру, то его премия составит до 25 тысяч рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье введено много мер соцподдержки медицинских работников как для уже работающих у нас врачей, так и новых кадров. Только с начала года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились более 560 человек», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Программа особенно востребована среди медицинских сестёр, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Больше всего участников программы работают в городах Красногорск, Щёлково, Истра и Домодедово.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: 50 % сразу после трудоустройства и ещё 50 % через три месяца работы. Новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полный рабочий день и не работать ранее в течение последних шести месяцев в подмосковных медицинских учреждениях.

Важно отметить, что в Московской области существуют и другие социальные программы для медицинских работников, такие как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Более подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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