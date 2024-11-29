Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями

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Иммунитет нельзя укрепить или стимулировать, переболев легкими формами ОРВИ. Об этом сообщила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. По ее словам, иммунная система во время болезни вырабатывает защиту лишь против конкретного вида вируса, потому не сможет действовать также эффективно против других заболеваний.
«Не существует клинически доказанных данных о том, что «легкая» ОРВИ стимулирует или «тренирует» иммунитет», — подчеркнула врач в беседе с «Газетой.Ru».В таких случаях, объяснила Чистик, иммунитет наоборот «просаживается» из-за частых ударов болезней. Устойчивость к ОРВИ, в первую очередь, определяется генетически и индивидуальна у каждого человека.
«Поддерживать иммунную систему в осенне-зимний период просто: нужно соблюдать баланс сна и отдыха, спать не менее 8 часов в сутки, правильно, сбалансированно питаться, выявить основные «дефициты» (сдать анализ на ферритин, витамин Д, фолиевую кислоту, витамин В12, цинк) и восполнить их при необходимости», — заключила специалист.Тем временем стало известно, что в ближайшие пять лет ожидается новая пандемия. В следующий раз ее возбудителем станет не коронавирус, а вирус птичьего гриппа, который адаптируется к передаче от человека к человеку, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с АГН «Москва».
«На текущий момент считается, что вирус птичьего гриппа не приспособлен для передачи от человека к человеку. Именно это препятствует возникновению крупных вспышек или эпидемии. Но это дело времени. Вирус этот барьер, скорее всего, преодолеет. И речь у нас идет о среднесрочной перспективе, а не о долгосрочной. То есть, скорее всего, о нескольких годах – буквально два, три, четыре, пять лет», — поделился он.Читайте также:
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