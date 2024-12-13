Гериатр рассказал, у каких людей выше риск развития деменции

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У тех, кто выглядит старше своих лет, выше риск развития деменции и других когнитивных нарушений. Об этом заявил врач-невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов. По его словам, это связано с тем, что у таких людей вместе с внешностью быстрее стареет и сам организм.
«Потому что мы все стареем с разной скоростью. И если у вас в окружении есть знакомый, который в 50 выглядит на 80, то вы понимаете, что у него процесс старения, то есть инволюция, идет быстрее. Это связано не только с внешним видом. Значит, у него быстрее с большей вероятностью стареют скелетная мускулатура, мозг и так далее», — поделился гериатр в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время другой эксперт раскрыл, как активизировать работу мозга, повысить внимание и память. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в комментарии для RT, для этого достаточно регулярно завтракать по утрам.
«Белки (яйца, творог, курица, тофу, сыр) обеспечат организм аминокислотами, помогут восстановить клетки и обеспечат длительное насыщение. Сложные углеводы (крупы, бобовые, макароны) надолго зарядят энергией, а также обеспечат витаминами и минералами», — пояснила специалист.Читайте также:
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