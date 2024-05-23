Норвегия с 29 мая вводит новые ограничения на въезд российских туристов

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Норвегия усилит ограничения на въезд для россиян. Информация следует из пресс-релиза, который опубликован на сайте норвежского правительства.
Уточняется, что с 29 мая этого года российским туристам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну. Эти ограничения также распространяются на категории лиц, получивших визу от других государств Шенгенского соглашения.
Исключительными случаями станут посещение Норвегии с целю приезда в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учебу. Примечательно, что норвежское правительство внимательно следит за ситуацией на границе.
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Екатерина Коршунова