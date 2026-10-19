Выяснилось, сколько часов в день россияне проводят за смартфоном

19 октября 2026, 22:52

Life.ru: россияне сидят в телефонах свыше восьми часов в день

Фото: istockphoto/Pinkypills

24% опрошенных россиян способны комфортно провести без смартфона не более часа. Для 12% участников испытанием стали бы даже 15 минут без устройства. Об этом говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping.