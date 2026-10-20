Учёные нашли продукт, защищающий печень от алкоголя
Китайские учёные выяснили, что в обычном уксусе содержатся вещества, способные снижать риск повреждения печени из‑за употребления алкоголя. Итоги работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).
В центре внимания исследователей оказались полифенолы — природные соединения с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Изучая экстракт традиционного ферментированного уксуса, специалисты выявили в нём 20 полифенолов. Среди них чаще всего встречалась 4‑гидроксибензойная кислота.
Эксперименты на лабораторных мышах показали, что экстракт уксуса положительно влияет на состояние печени. В частности, он способствовал снижению уровня печёночных ферментов АЛТ и АСТ — их рост обычно сигнализирует о повреждении органа. Помимо этого, средство уменьшало выраженность воспаления и снижало окислительный стресс, то есть помогало бороться с повреждением клеток из‑за избытка активных форм кислорода.
Важную роль в механизме защиты сыграла кишечная микрофлора. Под влиянием экстракта в кишечнике увеличивалась популяция полезных бактерий Akkermansi и Bacteroides, при этом сокращалось количество Escherichia. Также укреплялся кишечный барьер, что снижало проникновение в организм веществ, провоцирующих воспалительные процессы. Авторы исследования полагают, что полифенолы из уксуса в перспективе можно использовать как основу для средств, предотвращающих алкогольное поражение печени.
Читайте также: