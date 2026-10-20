Учёные нашли продукт, защищающий печень от алкоголя

20 октября 2026, 03:35

F&F: уксус способен защитить печень от алкоголя

Фото: iStock/Shidlovski

Китайские учёные выяснили, что в обычном уксусе содержатся вещества, способные снижать риск повреждения печени из‑за употребления алкоголя. Итоги работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).