Нотариусов с 24 ноября обязали предупреждать наследников о кредитах умершего
С 24 ноября нотариусы в России начнут уведомлять наследников о кредитных долгах, оставшихся после смерти наследодателя. Об этом пишет РАИ Новости.
Ранее порядок информирования не существовал, и многие узнавали о финансовых обязательствах только после принятия наследства. Это создавало риск, что долги превышают стоимость имущества.
Теперь нотариусам необходимо в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела запрашивать информацию о кредитной истории наследодателя в Центральном каталоге кредитных историй. Если долги существуют, необходимо сообщить об этом наследникам в течение трех рабочих дней. Информирование будет происходить письменно или при личной явке.
Читайте также: