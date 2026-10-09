Тренер назвала четыре распространённые ошибки в похудении

09 октября 2026, 09:57

Похудению мешают избыток калорий, малоподвижность и отсутствие плана

Фото: istockphoto / eternalcreative

Регулярные занятия в спортзале не всегда приводят к снижению веса и уменьшению объёмов. Причина может заключаться не в количестве тренировок, а в питании, повседневной активности и подходе к нагрузкам.





Об этом Life.ru рассказала фитнес-тренер и нутрициолог Амина Ахмедова, назвав четыре распространённые ошибки, которые мешают похудению.

«Вы тренируетесь три раза в неделю. Не пропускаете, стараетесь, иногда устаёте. А вес стоит, объёмы не уходят, мотивация проседает. Знакомо? Я часто вижу такую картину у клиентов. И почти всегда дело не в том, что вы мало занимаетесь. Дело в деталях, которые остаются вне зала», — отметила эксперт.

«Похудение не сводится к тренировкам. Это питание, бытовая активность, адекватная оценка прогресса и системная нагрузка. Начните с одного пункта. Например, семь дней считайте калории или добавьте шаги. И результат сдвинется», — заключила Ахмедова.