Тренер назвала четыре распространённые ошибки в похудении
Похудению мешают избыток калорий, малоподвижность и отсутствие плана
Регулярные занятия в спортзале не всегда приводят к снижению веса и уменьшению объёмов. Причина может заключаться не в количестве тренировок, а в питании, повседневной активности и подходе к нагрузкам.
Об этом Life.ru рассказала фитнес-тренер и нутрициолог Амина Ахмедова, назвав четыре распространённые ошибки, которые мешают похудению.
«Вы тренируетесь три раза в неделю. Не пропускаете, стараетесь, иногда устаёте. А вес стоит, объёмы не уходят, мотивация проседает. Знакомо? Я часто вижу такую картину у клиентов. И почти всегда дело не в том, что вы мало занимаетесь. Дело в деталях, которые остаются вне зала», — отметила эксперт.Первая ошибка — отсутствие контроля питания. Даже если кажется, что человек ест немного, дополнительные калории могут поступать с маслом, соусами, заправками, орехами, сыром, сладостями, кофе с молоком и перекусами. По словам Ахмедовой, такой рацион способен добавить 300–500 килокалорий в день и свести дефицит калорий к нулю. Чтобы оценить реальное количество съеденного, тренер советует в течение недели записывать всю еду и напитки.
Вторая ошибка — расчёт только на силовые тренировки. Они помогают сохранять мышцы и улучшать форму, однако длительное сидение в течение дня снижает общий расход энергии. Поэтому важно уделять внимание не только занятиям в спортзале, но и повседневной активности: больше ходить пешком, подниматься по лестнице и гулять. Ахмедова рекомендует ориентироваться на 7–10 тысяч шагов в день.
Третья ошибка — оценка прогресса исключительно по весам. Масса тела может временно не меняться из-за задержки жидкости, менструального цикла, употребления соли, стресса или восстановления после тренировок. При этом объёмы могут уменьшаться, а одежда — сидеть свободнее. Поэтому специалист советует дополнительно отслеживать замеры тела, сравнивать фотографии с интервалом в две-четыре недели и обращать внимание на выносливость и рабочие веса.
Четвёртая ошибка — тренировки без чёткой цели и постепенного увеличения нагрузки. Если программа постоянно меняется, а количество повторений и рабочие веса не растут, организму сложнее получать необходимый стимул для адаптации. По словам тренера, план должен учитывать цель занятий, их регулярность, постепенное увеличение нагрузки и достаточное время на восстановление.
«Похудение не сводится к тренировкам. Это питание, бытовая активность, адекватная оценка прогресса и системная нагрузка. Начните с одного пункта. Например, семь дней считайте калории или добавьте шаги. И результат сдвинется», — заключила Ахмедова.