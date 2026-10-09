Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, с понедельника начнутся дожди. Ночью температура поднимется до +9...+12 градусов, а днем потеплеет до +14...+17, пояснил специалист.
Синоптик подчеркнул, что во вторник погода останется такой же, но начнет улучшаться. С середины следующей недели ожидается похолодание, добавил Тишковец. Однако, согласно его заверению, температура постепенно вернется к октябрьским климатическим нормам.
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