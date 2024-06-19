В Красногорске завершается строительство образовательного комплекса «Полёт»

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство воспитательно-образовательного комплекса «Полёт» в Красногорске, рассчитанного на 1500 школьников и 200 воспитанников детского сада, вступило в завершающую стадию, готовность объекта составляет 90 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте завершаются отделочные и фасадные работы, идёт монтаж оборудования и инженерных сетей, сборка и расстановка мебели. На пришкольной территории обустраивают площадки для занятий спортом и детских игр, а также проезд и тротуары», — говорится в сообщении.В работах заняты более 150 человек, задействовано восемь единиц техники.
В четырёхэтажном здании общей площадью свыше 26,5 тыс. квадратных метров предусмотрены кабинеты, лаборатории, мастерские, классы для групп продлённого дня, а также спортзалы, актовый зал и библиотека с читальным залом. В блоке для детского сада есть помещения для групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий и прочие необходимые помещения.
Воспитательно-образовательный комплекс планируют открыть 1 сентября.
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