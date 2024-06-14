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Новая экологическая выставка по раздельному мусору открылась в Подмосковье

14 июня 2024, 16:20
Фото: комитет лесного хозяйства Московской области

Фото: комитет лесного хозяйства Московской области

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Выставка «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора» открылась в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Выставка заработала в Красногорске на площади культурно-досугового комплекса «Подмосковье».

«Председатель Комлесхоза особенно тепло поприветствовал детей, присутствующих на выставке, отметив, что экологическое воспитание - абсолютный приоритет в лесном хозяйстве. Евгений Агулов пригласил учащихся вступать в школьные лесничества, в которых уже познают лесную науку более трех тысяч школьников Подмосковья», — отметили в пресс-службе.



В рамках экспозиций посетители могут познакомиться с организацией раздельного сбора отходов и поучаствовать в сдаче вторсырья.

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Пассажиры ЦППК за полгода оформили 28 тысяч карт провожающего
14 июня 2024, 16:57

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК с начала года оформили более 28 тыс. карт провожающего. Об этом сообщили в подмосковном Минтранса со ссылкой на информацию пресс-службы компании.
«Такая карта даёт возможность в течение получаса после оформления бесплатно пройти на платформу и выйти обратно. Для этого необходим только небольшой залог. Услуга доступна на семи вокзалах Москвы и 152 пригородных станциях. За полгода чаще всего карту оформляли на Казанском направлении – 6,6 тыс. раз», – отметили в министерстве.
В Минтрансе добавили, что особым спросом сервис пользуется в разгар дачного и туристического сезонов.

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#подмосковье
#карта
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В Мытищах построят поликлинику с силуэтом в виде бумажного самолётика
14 июня 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Поликлинику, рассчитанную на 225 посещений в смену, построят на Силикатной улице в Мытищах, проект здания получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника рассчитана на 255 пациентов в смену, при этом есть возможность увеличить мощность медучреждения до 331 посещения в день. В здании, помимо медкабинетов, предусмотрен пост скорой помощи на две бригады. Общая площадь здания составит свыше 4 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, поликлиника представляет собой два блока треугольной формы переменной этажности — от двух до трёх этажей. Благодаря необычной форме сверху поликлиника похожа на бумажный самолётик.

Строительство поликлиники планируется начать уже в этом году.

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#мытищи
#поликлиника
#строительство
#мособлархитектура
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Российские учёные создали робота-гуманоида для работы на складе
14 июня 2024, 16:45

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Учёные Московского физико-технического института создали человекоподобного робота, который под управлением ИИ может работать среди людей, в частности речь идёт о работе на складе.
Отмечается, что сейчас готов лишь один экземпляр такого робота.

Планируется, что в будущем исследователи смогут обучить поведенческий интеллект робота, например, работать курьером или сборщиком на складе для онлайн-заказов.

«Сейчас производители делают первые тесты с человекоподобными роботами у себя на конвейере и на складах. Им это нужно не только для того, чтобы закрыть дефицит рабочей силы, но и для сбора данных для обучения нейросетей более сложным задачам, они должны будут стать мозгом для роботов. На цифровом полигоне МФТИ мы тоже исследуем различные конструкции роботов, шагающих платформ и модернизируем управление ими на алгоритмах ИИ», — прокомментировал в беседе с «Газета.ру» завлабораторией волновых процессов и систем управления Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Роман Горбачев.

Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем.

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#тесты
#производители
#ии
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В Москве состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов
14 июня 2024, 16:36

Фото: iStock/Chalabala

В Москве 15 и 16 июня пройдёт ежегодный благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов.
Мероприятие пройдёт в общественном пространстве «Хлебозавод №9».

На фестивале более 90 собак и 190 кошек из приютов Московского региона попробуют найти свою семью. Отмечается, что все животные здоровы и социализированы.

Организаторы фестиваля сообщают, что главной задачей мероприятия является поиск дома для животных, а также просвещение граждан о помощи братьям нашим меньшим.

«Ежегодно мы проводим этот добрый фестиваль. За 9 лет более 1 300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев! Помимо пристройства собак и кошек, мы также стараемся рассказывать людям о том, как питомцы оказываются на улице. Все активности фестиваля проходят в тёплой праздничной атмосфере и в окружении наших хвостиков! Поэтому даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждём вас на фестивале с друзьями и близкими — хорошо провести время и пообщаться с нашими чудесными собаками и кошками!» — отметила президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

Всех гостей ждут розыгрыши от партнеров, фотозона и консультации специалистов.

Ранее в Электростали прошёл благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!». Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.

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#мероприятия
#дома
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84 подмосковные дороги ждёт капитальный ремонт
14 июня 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В 20 округах Московской области во время ремонтного сезона планируется капитально отремонтировать 84 муниципальные дороги. О таких планах сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Специалисты восстановят дорожную одежду, земляное полотно, обочины. Кроме того, на некоторых дорогах изменят вид покрытия с грунтового на асфальтовое. Проезжую часть расширят. Будут проведены и другие работы.
«В 20 округах к осени проведут капремонт 84 дорог, расположенных на муниципальной сети. Их суммарная протяжённость составит около 50 км. Сейчас работы продолжают на 24 участках в Красногорске, Егорьевске, Чехове, Зарайске, Щёлкове и Шаховской», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По данным ведомства, самый большой объём работ выполнят в Кашире, где капремонт ждёт 22 дороги.

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#минтранс мо
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#московская область
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#капремонт
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В восьми округах Подмосковья починили «лежачих полицейских»
14 июня 2024, 16:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные дорожные неровности отремонтировали за неделю в восьми городских округах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по восстановлению асфальтовых и резинокордовых искусственных дорожных неровностей провели, в частности, на Западной улице в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, на улице Мира в Мытищах, на улице Куйбышева в солнечногорском посёлке Менделеево, на Праволинейной улице в Жуковском, на улице Лебеденко в рузском посёлке Тучково, на Угрешской улице в Дзержинском и на Каринском шоссе в Зарайске», — говорится в сообщении.
Кроме того, «лежачего полицейского» починили на улице Володарского в Наро-Фоминске.

В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают рядом с социально значимыми объектами, а также на потенциально опасных участках, чтобы водители снижали скорость.

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#московская область
#подмосковье
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Юморист Слепаков* оштрафован за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Слепакова* на 30 тыс руб. за нарушение закона об иноагентах
14 июня 2024, 16:22

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Таганский суд столицы оштрафовал юмориста Семена Слепакова* за нарушение закона об иностранных агентах.
Об этом пишет информационное агентство РИА Новости. Теперь ему следует выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уточняется, что Слепаков* не сопроводил маркировкой иноагента две публикации в Telegram-канале. Подобный штраф стал первым для юмориста.

Ранее сообщалось, что Слепаков* обжаловал в кассационном суде отказ снять с него статус иностранного агента. Дата суда по делу не была назначена.

Позднее юморист повторно хотел снять с себя статус иностранного агента.

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* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#иноагенты
#штраф
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В Подмосковье отремонтировали почтовые ящики в 400 подъездах
14 июня 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Ремонт почтовых ящиков провели в примерно 400 подъездах многоквартирных домов Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Запросы на ремонт ящиков для корреспонденции поступали от местных жителей. Работы проводили сотрудники управляющих компаний под контролем инспекторов Минчистоты области», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что если почтовый ящик нуждается в ремонте, запрос об этом необходимо направить управляющей компании или в Единую диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось, что подмосковные управляющие компании по заявкам жителей ликвидировали захламление 2 тысяч мест общего пользования и межквартирных холлов. Им содействовали инспекторы Минчистоты региона.

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В Московской области подготовили 46 площадок для празднования Курбан-байрама
14 июня 2024, 15:55

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье подготовили 46 площадок, где верующие смогут отметил мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Московской области.
Коллективные праздничные молитвы в Подмосковье начнутся 16 июня в 7 часов утра. По традиции ДУМ региона вместе с подмосковным правительством и администрациями городских округов готовит площадки для проведения молитв. Их адреса можно найти по ссылке.

Помимо этого, в Московской области будут организованы площадки для проведения ритуального заклания жертвенных животных. Их можно увидеть по ссылке. Заказать праздничные угощения онлайн возможно на сайте.

Курбан-байрам будет отмечаться в этом году в воскресенье, 16 июня. Праздник посвящён окончанию хаджа – паломничества в священный для мусульман город Мекку и её окрестности.

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