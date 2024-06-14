Новая экологическая выставка по раздельному мусору открылась в Подмосковье

Фото: комитет лесного хозяйства Московской области
Выставка «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора» открылась в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Выставка заработала в Красногорске на площади культурно-досугового комплекса «Подмосковье».
В рамках экспозиций посетители могут познакомиться с организацией раздельного сбора отходов и поучаствовать в сдаче вторсырья.
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«Председатель Комлесхоза особенно тепло поприветствовал детей, присутствующих на выставке, отметив, что экологическое воспитание - абсолютный приоритет в лесном хозяйстве. Евгений Агулов пригласил учащихся вступать в школьные лесничества, в которых уже познают лесную науку более трех тысяч школьников Подмосковья», — отметили в пресс-службе.
В рамках экспозиций посетители могут познакомиться с организацией раздельного сбора отходов и поучаствовать в сдаче вторсырья.
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Мира Полтева