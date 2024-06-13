Подмосковные семейные экоклубы победили на всероссийском фестивале «Экология»

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Подмосковные семейные экоклубы стали триумфаторами Всероссийского фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Фестиваль проходил в Российской государственной библиотеке для молодежи с 1 марта по 5 июня. Официальные результаты были озвучены в рамках круглого стола «Семья и экология: как воспитать бережное отношение к природе».
В общей сложности в фестивале принимали участие семьи из 24 регионов России. также в рамках мероприятия проводили онкурс видеороликов семейных экологических клубов.
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«В конкурсе победила семья Луковниковых из Мытищ. Кроме того, семейные клубы "Вступление" и "Мама, папа, я — экологичная семья!" стали дипломантами фестиваля. От всей души поздравляю победителей!», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В общей сложности в фестивале принимали участие семьи из 24 регионов России. также в рамках мероприятия проводили онкурс видеороликов семейных экологических клубов.
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Мира Полтева