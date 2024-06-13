В подмосковном лесу нашли редкие орхидеи

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Расцветшие орхидеи пальчатокоренник Фукса и любка двулистная были замечены на территории Орехово-Зуевского лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Оба вида орхидей внесены в список редких и уязвимых растений Московской области, поэтому срывать их нельзя», — подчеркнули в ведомстве.Любку двулистную называют также «ночной красавицей» и «белой фиалкой». Эта орхидея зацветает только на 7-14 году жизни. А прорастание её семян возможно только при заражении их определённым видом гриба.
Пальчатокоренник Фукса отличают мелкие цветы причудливой формы с тёмно-фиолетовым узором. Пёстрая окраска этого цветка привлекает много насекомых.
Ранее сообщалось, что на лугу под Истрой была обнаружена ранее неизвестная популяция древнего папоротника – ужовника обыкновенного.
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Лев Каштанов