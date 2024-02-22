Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года

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Новая книга «Русский фронтир» политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной будет выпущена в августе 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательской группы АСТ.
В субботу Дугина посмертно была удостоена специальной премии Евразийского философского конгресса. Ее мать Наталия Мелентьева сообщила о планах издания еще одной книги на основе работ и выступлений философа.
В соответствии с сообщением издательства, новая книга «Русский фронтир» готовится к выпуску редакционной группой «АиД» издательства АСТ, и включает в себя геополитические очерки о начале СВО, основанные на материалах лекций, статей и интервью Дугиной.
Напомним, что в серии «Мысли о Родине» издательства АСТ в 2023 году были опубликованы книги Дарьи Дугиной «Топи и выси моего сердца» — ее дневники и очерки, а также «Эсхатологический оптимизм. Философские размышления» — сборник лекций и выступлений, представляющих основы философской системы автора.
Дугина погибла в результате взрыва автомобиля вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ утверждала, что за этим стояли украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.
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В соответствии с сообщением издательства, новая книга «Русский фронтир» готовится к выпуску редакционной группой «АиД» издательства АСТ, и включает в себя геополитические очерки о начале СВО, основанные на материалах лекций, статей и интервью Дугиной.
Дугина погибла в результате взрыва автомобиля вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ утверждала, что за этим стояли украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.
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**Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов
Артем Кузьмин