В Подмосковье назвали округа-лидеры по готовности к отопительному сезону

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Активная подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону ведётся в Московской области, о том, какие городские округа справляются с этой задачей с лучше других, сообщили в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В топ-5 округов по подготовке жилых домов к отопительному сезону вошли Шаховская, Можайский, Краснознаменск, Бронницы и Мытищи», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что на сегодняшний день в Подмосковье паспорта готовности к запуску отопления получили 3 тысячи 870 многоквартирных домов. В полном объёме подготовка к отопительному сезону в регионе должна быть завершена к 15 сентября.
Перед подписанием паспорта готовности к отопительному сезону в доме проверяют систему центрального отопления, гидроизоляцию фундаментов, подвалов, чердаков и лестничных клеток, утепление трубопроводов и исправность гидрантов.
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Лев Каштанов