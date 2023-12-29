Новая котельная в Подольске обеспечит теплом более 14 тыс человек

Фото: пресс-служба г. о. Подольск
В Подольске торжественно запустили в работу долгожданную котельную в доме №12 на ул. Почтовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Котельная работает полностью в автоматическом режиме. Там установлены четыре водогрейных котла от производителя из Перми. Они обеспечат горячей водой и теплом 93 многоквартирных дома, два детсада, школу и медучреждения. В общей сложности бесперебойной подачей тепла будут обеспечены более 14 тыс человек.
Переключение абонентов будет проходить поэтапно. Услуги уже получают 28 многоквартирных домов на проспекте Юных Ленинцев и улице 8 Марта.
Читайте также:
Обновлённая котельная в Долгопрудном обеспечит теплом 820 жителей
Глава Электростали, депутаты и общественники проверили проблемную котельную «Восточная»
В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных
Переключение абонентов будет проходить поэтапно. Услуги уже получают 28 многоквартирных домов на проспекте Юных Ленинцев и улице 8 Марта.
«Для жителей микрорайона Силикатная и всего Подольска это невероятно радостное событие. Мой дом питался от старой котельной. Проблема с качеством отопления была постоянно. Уверена, что теперь всё будет замечательно», – сказала жительница дома по проспекту Юных Ленинцев Оксана Прусенок.В следующем году планируется приступить к модернизации старых и строительству новых теплосетей. Работы пройдут во всех микрорайонах городского округа.
Читайте также:
Обновлённая котельная в Долгопрудном обеспечит теплом 820 жителей
Глава Электростали, депутаты и общественники проверили проблемную котельную «Восточная»
В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных
Лора Луганская