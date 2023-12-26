Обновлённая котельная в Долгопрудном обеспечит теплом 820 жителей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Долгопрудном завершили реконструкцию котельной с прокладкой теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Котельная расположена на ул. Ленинградской в доме №19. В ходе работ были проложены сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для переключения жилых домов №4 и №6 по ул. Тимирязевской, а также №1а и №2а по ул. Южной. Для повышения качества и надёжности теплоснабжения мощность модернизированной котельной увеличили», – отметили в министерстве.Там добавили, что дополнительно была построена теплотрасса протяжённостью более 2,5 км. Это позволит обеспечить горячей водой жильцов четырёх домов на ул. Тимирязевской и ул. Южной.
Читайте также:
Глава Электростали, депутаты и общественники проверили проблемную котельную «Восточная»
В Новых Химках устранили утечку теплоносителя и восстановили подачу тепла
В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных
Лора Луганская