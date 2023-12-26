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Обновлённая котельная в Долгопрудном обеспечит теплом 820 жителей

26 декабря 2023, 22:45
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Долгопрудном завершили реконструкцию котельной с прокладкой теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Котельная расположена на ул. Ленинградской в доме №19. В ходе работ были проложены сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для переключения жилых домов №4 и №6 по ул. Тимирязевской, а также №1а и №2а по ул. Южной. Для повышения качества и надёжности теплоснабжения мощность модернизированной котельной увеличили», – отметили в министерстве.
Там добавили, что дополнительно была построена теплотрасса протяжённостью более 2,5 км. Это позволит обеспечить горячей водой жильцов четырёх домов на ул. Тимирязевской и ул. Южной.


По данным министерства, работы завершены в полном объёме. Качественными коммунальными услугами обеспечены 820 жителей четырёх многоквартирных домов, здания поликлиники и школы №4.

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В Мытищах устанавливают причины массового мора рыбы в реке Уче
26 декабря 2023, 22:51

Фото: Роман Яковлев

Минэкологии Московской области направило в Мытищи инспекторов эконадзора после массовой гибели рыбы в реке Уче. Пробы речной воды показали превышение нормальных значений по хлорид-иону и аммоний-иону.
На запах гнили от реки пожаловались жители населённых пунктов Лысково и Марфино. Они обратились в администрацию городского округа Мытищи с просьбой провести проверку.
«Ситуация находится под контролем управления экологии администрации. На место выезжали специалисты Мособлэкомониторинга. Они отобрали пробы для установления степени воздействия на водные биоресурсы. Сотрудники Росрыболовства уже взяли образцы рыбы, грунта и воды. Разбираемся в причинах случившегося», – написал в своём телеграм-канале начальник Управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.
Жители отмечают, что пик мора рыбы пришёлся на 24 декабря. На следующий день число мёртвой рыбы сократилось, а в среду жители деревни Лысково видели в реке живую рыбу.
«За эти дни я не видел в воде мёртвых хищников – ни щуки, ни кого-то ещё. Сегодня я уже заметил несколько стаек живых рыб дальше по реке. С этой ситуацией нужно разобраться», – сказал местный житель Иван.
В Минэкологии отметили, что превышение нескольких нормативных значений воды свидетельствует о загрязнении реки канализационными отходами. Возможный источник сброса – очистные сооружения, расположенные выше по течению.

Информация по превышениям направлена в Росприроднадзор и в Росрыболовство. Эти ведомства должны установить причины гибели рыб.

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В Подмосковье для катания на тюбингах оборудовали около 40 горок
26 декабря 2023, 22:31

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Московской области обустроили 39 горок для безопасного катания на тюбингах – надувных санках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В Подмосковье много мест для зимнего отдыха, особенно для тех, кто любит кататься на тюбингах. Если вы хотите получить заряд адреналина и позитивных эмоций, отправляйтесь на одну из 39 горок. 11 из них расположены в областных парках, ещё 28 – на других общественных территориях», – говорится в сообщении.
Список горок с адресами можно найти на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели рассказали об опасности катания с необорудованных горок.

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Муфтий Подмосковья исполнил желание школьницы из Мариуполя побывать на Кремлёвской ёлке
26 декабря 2023, 21:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Муфтий Московской области Рушан Аббясов принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Он снял с ёлки шар с желанием 15-летней школьницы из Мариуполя Виктории Рысковой, мечтавшей побывать на Кремлёвской ёлке.
Муфтий подготовил для Виктории увлекательную программу знакомства со столицей. Девочка посетила Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, где посмотрела новогоднее представление «Конёк Горубнок», Третьяковскую галерею. Учитывая увлечение Вики рисованием, знакомство с музеем было для неё особо значимым.

Далее школьница посетила Московскую Соборную мечеть, где её встретил Рушан Аббясов. Он провёл экскурсию по мечети, рассказал о её истории и архитектуре, внутреннем убранстве. Во время чаепития муфтий подарил Вике планшет и вручил билеты на Кремлёвскую ёлку. По пути девочка познакомилась с Красной площадью и побывала на ярмарке.
«Сейчас я учусь в 10-м классе, хочу стать стоматологом. Нам в школе рассказали про «Ёлку желаний», и мама предложила мне поучаствовать. Я написала письмо. Очень хотелось попасть именно на ёлку в Москву, чтобы набраться впечатлений. Я уже ездила в Цирк Никулина, в Третьяковскую галерею. Мне очень понравилось», – рассказала девочка.
Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военнослужащих, участников СВО и проживающие в новых регионах. За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.

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В Петербурге новый корпус НИИ им. Джанелидзе принял 70 тыс человек за год
26 декабря 2023, 21:20

Фото: istockphoto.com/Ninoon

Новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге принял 70 тыс. человек за год.
Отмечается, что новый корпус был открыт 24 декабря 2022 года. При этом, большинству пациентов, принятых со времени открытия корпуса, требовалась экстренная помощь. Подробнее о результатах годовой работы рассказал заместитель главврача по скорой медицинской помощи НИИ им. И.И. Джанелидзе, главный внештатный специалист Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе по направлению «первая помощь» Андрей Махновский.

«Корпус расширил возможности института, теперь наше учреждение принимает дополнительно около 350 пациентов в сутки. Здесь находится новейшее диагностическое оборудование, включая аппараты КТ, МРТ, рентгенологическая аппаратура, УЗИ и эндоскопическая аппаратура. Центр экстренной медицины соединён двухэтажным переходом с основным комплексом зданий института скорой помощи. При необходимости он может трансформироваться в инфекционную больницу», – отметил в беседе с «Петербругским дневником» Махновский.

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#здравоохранение
#санкт-петербург
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В Красногорске обсудили социальную адаптацию работающих в Подмосковье иностранцев
26 декабря 2023, 21:06

Фото: пресс-служба МИСК МО

Социальная адаптация иностранных граждан, работающих в Подмосковье, стала темой заседания Консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Московской области. Оно прошло в Красногорске, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Открыла заседание министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«В Подмосковье большое количество разных мероприятий, фестивалей, которые помогают людям вовлекаться в нашу межнациональную культуру. Наша с вами задача – заниматься разъяснительной и проактивной работой. Год был для всех был непростым, было много вопросов, требующих нашего внимания. Хочется от вас взаимодействия. Где-то нужно что-то объяснить, где-то выехать на место, разобраться в ситуации, понять, какие меры мы можем принять, сделать всё, чтобы в дальнейшем не было сложностей. Знаю, что вам не всё рано, вы много всего делаете, за что вам огромное спасибо», – отметила Швелидзе.
Отдельную благодарность она адресовала Главному управлению региональной безопасности. Министр отметила, что совместную работу нужно усиливать и делать более продуктивной.

В заседании приняли участие руководители национально-культурных, общественных и религиозных организаций региона, депутаты Госдумы, сотрудники центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, представители Общественной палаты Подмосковья.
«Московская область зарекомендовала себя как территория мира и национального согласия. Есть и трудности, но это не меняет общей ситуации, общего отношения к региону, в котором сегодня проживают около 140 народов, представляющих многонациональную Россию», – сказал председатель комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.
Он подчеркнул, что Подмосковье всегда было не только активным проводником государственной национальной политики, но и площадкой передового опыта и позитивных практик в этой сфере как в ЦФО, так и по всей стране.
«Один из первых форумов «Народы России», первые конкурсы социальных проектов, первые дома национальностей, дома дружбы, первые конкурсы профессионального мастерства и одна из самых первых общественных палат появились именно здесь. Мы с вами являемся не только людьми, которые реализуют государственную национальную политику, мы в каком-то смысле её творцы», – добавил Зорин.
Сегодня в Московской области действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальных общественных организаций.
«Люди приехали жить в нашу страну. Поэтому давайте рассказывать им через каналы информации, в том числе на других языках, о своей культуре, о культуре государства, в котором они живут. Это очень важные моменты», – отметила зампредседателя комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
Она уверена, что такая интеграция должна стать приоритетом работы как органов власти, так и культурных организаций.

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#подмосковье
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#общество
#общественная палата московской области
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В Госдуму внесли проект о приравнивании смесей для вейпа к никотиновой продукции
26 декабря 2023, 20:25

Фото: iStock/AndreyPopov

В Государственную думу внесли законопроект, который приравняет никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции, соответствующая информация содержится в электронной базе Госдумы.
Как сообщается в пояснительной записке к проекту, эта инициатива призвана предупредить тягу к никотиновой продукции у молодого поколения, а также искоренить незаконную продукцию изделиями, содержащими никотин.

Представители Государственной думы отметиили, что законопроект должен отнести «никотинсодержащие (с массовой долей никотина не менее 0,01%) и безникотиновые (с массовой долей никотина менее 0,01%) бестабачные смеси для нагревания, подобно никотинсодержащим и безникотиновым жидкостям, к никотинсодержащей продукции».

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#законопроект
#сигареты
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Итоговый региональный молодёжный форум собрал в Подмосковье более 500 участников
26 декабря 2023, 20:13

Фото: пресс-служба МИСК МО

Более 500 человек приняли участие в итоговом региональном молодёжном форуме «Мы – будущее» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое организовало мероприятие.
Среди участников были сотрудники администраций городских округов, занимающиеся молодёжной политикой, главы молодёжных центров, волонтёры, юнармейцы, представители МГЕР, других общественных организаций и движений.

Форум стал завершающим мероприятием года. На нём подвели итоги деятельности учреждений по работе с молодёжью, отметили яркие инициативы, поговорили о современных трендах, новых возможностях самовыражения и самореализации.
«Мы проводим итоговый молодёжный форум третий год подряд. На нём традиционно подводим итоги и намечаем планы. Мы наградили победителей конкурса «Лучший по профессии». С 2016 года МИСК поощряет особо талантливых сотрудников в сфере молодёжной политики за передовые практики. В этом году в конкурсе приняли участие 52 человека», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Шесть лучших получили денежное вознаграждение за социально значимые инициативы Призовой фонд конкурса составил 500 тысяч рублей. Один из победителей, директор молодёжного центра «Точка притяжения» в Пушкине Никита Ильичёв, пообещал перевести все деньги на поддержку участников СВО в рамках региональной акции «Доброе дело». Также отличившихся наградили дипломами министерства за развитие государственной молодёжной политики в регионе.

Для участников мероприятия прошёл паблик-ток на тему «Молодёжь в цифровом пространстве. Приоритеты, тренды, потенциал» с представителем АНО «Диалог регионы» Максимом Гордеевым. Говорили об онлайн-поведении разных возрастных групп, нейросети, дезинформации, фейках, буллинге и других аспектах, влияющих на молодёжь.

Вопросы профессиональной реализации молодёжи обсудили с руководителем направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия – страна возможностей» Глебом Узуновым. Он рассказал, где можно получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив, какие государственные механизмы для этого существуют.

Благодарственными письмами МИСК наградили представителей региональных отделений ВСКС, Юнармии и МГЕР.

Пообщаться с молодёжью приехал репортёр ВГТРК Александр Сладков. Журналист имеет колоссальный опыт работы в горячих точках. Он освещал приднестровский и грузино-абхазский конфликты, войну в Чечне, работал в Сербии, Ираке и Афганистане, снял десятки документальных фильмов на военную тему. Сейчас российский военкор делает репортажи с передовой СВО.

Ребята задали ему вопросы об опасностях работы военным корреспондентом, обсудили, почему так важно поддерживать военнослужащих.
«Нужно встречаться с людьми, с земляками, быть вместе с ними в одном окопе. И с ветеранами надо общаться, и с молодёжью. Мы же одна страна, одно целое», – отметил Сладков.
Насыщенной и живой вышла встреча молодёжи с ветераном боевых действий, участником СВО Яном с позывным «Махно». Вместе с основателем Учебного центра тактической медицины Артёмом Катулиным он обучает военнослужащих навыкам оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.

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#московская область
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Автоэксперт Зенкевич назвал фантазией слова об исчезновении BMW и Mercedes
26 декабря 2023, 20:04

Фото: istockphoto.com/Bjoern Wylezich

Автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что слова помощника президента РФ Максима Орешкина о скором исчезновении автомобилей BMW и Mercedes являются хорошей фантазией.
Он таже выразил большие сомнения в том, ЧТО Китаю продадут эти автомобильные концерны.

«Это хорошая наша православная фантазия, что через 10 лет капитализм загнётся. Но нужно понимать, что это концерны, а не просто фирмы. Концерн купить сложнее. Может быть, китайцы его общиплют по краям с разных сторон, но сомневаюсь, что Германия без боя отдаст Китаю свои флагманские компании», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Зенкевич.

Ещё одним доводом в пользу такой точки зрения, по словам эксперта, является то, что BMW и Mercedes являются крупнейшими налогообразующими предприятиями для Германии, которые продавать и передавать кому-либо просто невыгодно.

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#авто
#компании
#германия
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В Якутии найдена стоянка человека возрастом 30 тысяч лет
26 декабря 2023, 19:45

Фото: istockphoto/Mariana-Rusanovschi

В Чурапчинском улусе (районе - прим. ред.) Якутии учёные-археологи обнаружили стоянку древнего человека, предположительно, эпохи раннего плейстоцена-неогена. Возраст её оценивается специалистами приблизительно в 30-40 тысяч лет.
Как рассказал ТАСС заведующий отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов, найдены артефакты, которые соответствуют археологической культуре того периода. Обнаружено большое количество костей мамонтовой фауны, на которых хорошо заметны следы воздействия человека.

Кроме них, также обнаружены кости неизвестных животных эпохи плейстоцена-неогена. А ещё на месте палеолитической стоянки нашли кости древних носорогов и львов. Протопопов уточнил, что большинство костей сильно разрушены. По словам учёного, место находки вошло в число приоритетных пунктов, где будут проводиться раскопки. Там, скорее всего, имеется еще немалое количество интересных находок, до которых пока еще не добрались исследователи, но которые обязательно станут настоящим открытием для человечества.

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#археология
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#якутия
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