Новая модель высшего образования будет введена более чем в тысяче вузов РФ

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На заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию кандидат на должность вице-премьера Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что новая модель высшего образования, начиная с 2026 года, будет распространена на более чем тысячу российских вузов, передает ТАСС.
В настоящее время такая модель уже реализуется в шести вузах России.
Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, который продолжит надзор за сферами спорта, туризма, информационных технологий, связи, культуры и СМИ.
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