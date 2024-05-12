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Новая модель высшего образования будет введена более чем в тысяче вузов РФ

Чернышенко: новую модель высшего образования введут в вузы РФ с 2026 года
12 мая 2024, 14:39
Фото: Минобразования МО

Фото: Минобразования МО

На заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию кандидат на должность вице-премьера Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что новая модель высшего образования, начиная с 2026 года, будет распространена на более чем тысячу российских вузов, передает ТАСС.


В настоящее время такая модель уже реализуется в шести вузах России.

Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, который продолжит надзор за сферами спорта, туризма, информационных технологий, связи, культуры и СМИ.

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В РФ заявили, что женщин репродуктивного возраста станет меньше
Голикова: в РФ будет снижаться количество женщин репродуктивного возраста
12 мая 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова высказала мнение о сокращении численности женщин репродуктивного возраста в России.
По ее словам, необходимо разработать соответствующие меры поддержки семей, учитывая то, что сегодня женщины все чаще принимают решение о рождении первого ребенка в более зрелом возрасте, передает ТАСС.

Голикова отметила, что количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, значительно уменьшилось, и эта тенденция будет сохраняться на протяжении длительного времени. Однако она также отметила, что число женщин в возрасте от 20 до 29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.

Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова высказала мнение о необходимости отмены платы за детские сады для многодетных семей в России. По ее мнению, бесплатное дошкольное образование станет эффективной мерой поддержки семей и способствует увеличению рождаемости в стране.

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В России планируют ужесточить контроль за майнингом в жилых помещениях
12 мая 2024, 11:09

Фото: istockphoto/bernardbodo

Экспертный совет при правительстве предложил с помощью удаленного доступа через счётчики выявлять превышение показателей расхода электроэнергии. По мнению специалистов, такая мера поможет ужесточить контроль за теневым майнингом.
Эксперты намерены направить свои рекомендации на рассмотрение правительству, сообщают «Известия». Теневые майнеры — люди, которые без регистрации своего бизнеса устанавливают в помещениях и гаражах оборудование для добычи криптовалюты. Использование такого оборудования влечёт за собой потребление большого объёма электроэнергии.

С помощью дистанционных проверок счётчиков будет сравниваться фактический расход электричества с тем, который заявлен в квитанциях. В случае расхождения показателей теневым майнерам будут назначаться штрафы в размере превышений допустимых затрат электроэнергии. Причём расчёт будет осуществляться по более высокому тарифу, как для промышленных предприятий. По мнению специалистов, такой подход заметно облегчит и активизирует борьбу с нарушителями.

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Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник
12 мая в России отметят праздник Красная горка или Антипасха
12 мая 2024, 10:03

Фото: iStock/artplus

В первое воскресенье после Пасхи верующие отмечают праздник Красная горка, который также называют Антипасхой.
В чём смысл этого праздника, какие на Антипасху существуют традиции и приметы, расскажет редакция «Радио 1».

История праздника Красная горка


В церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У восточных славян был праздником начала весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны. Красная горка считался преимущественно девичьим праздником.

В первую очередь Красную горку относят к богу плодородия Яриле. Также дату связывают с богиней Ладой — повелительницей увеселительных мероприятий, весны и любви.

Однако священнослужители не считают, что праздник порочен или вреден. Православному человек не зазорно радоваться вступлению весны в силу, возрождению природы ото сна после зимы. Это праздник олицетворяет победу жизни над смертью.

Как отметят Красную горку в 2024 году


Красная горка относится к «переходящим» праздникам и не имеет конкретной даты. Антипасху праздную в следующее после Пасхи воскресенье. В 2024 году Красная горка выпала на воскресенье 12 мая.

Церковные традиции Красной горки


Для православных верующих Антипасха — это торжественное завершение Светлой седмицы. Накануне этого дня, в Светлую субботу, в последний раз служат литургию по пасхальному чину, а перед вечерней службой закрывают Царские врата, стоявшие открытыми всю Светлую седмицу.

Народные традиции Красной горки


На Руси молодёжь, отмечая Красную горку, участвовала в гуляньях, которые продолжались до поздней ночи. Незамужние девушки надевали лучшие наряды, чтобы покрасоваться перед потенциальными женихами, а парни не упускали возможности поближе познакомиться с возможными невестами. Считалось, что пара, которая сложится в праздник Красной горки, будет очень счастлива в семейной жизни.

Проводить праздник дома считалось дурным тоном, а в некоторых регионах даже грехом. Согласно поверью, тот, кто пропустит веселье, никогда не сыграет свадьбу, если же брак состоится, он будет неудачным.

Распространенной забавой на Красную горку было катание крашеных яиц. Молодые люди поднимались на горки и скатывали пасхальное угощение вниз — у кого дальше укатится, тот весь год будет самым здоровым и удачливым.

Что можно делать на Красную горку


По древней славянской традиции, в этот день можно начинать венчаться, ведь с этого дня церковь возобновляет проведение таинства после Великого поста. Однако спланировать церемонию лучше заранее, потому что желающих сочетаться церковным браком в праздник очень много.

С Красной горки можно начинать есть мясо, молочные продукты и любую другую пищу, которая была запрещена во время Великого поста.

Православным верующим на Антипасху рекомендуется посетить службу в храме и причаститься. Церковь не рекомендует посещать кладбища в этот день, однако, по славянской традиции почтить память усопших близких следует именно на Антипасху.

Чего нельзя делать на Красную горку


В праздник Антипасхи запрещено гадать и проводить другие магические обряды. Также рекомендуется не плакать и не грустить — считается, что так можно навлечь на себя беду.

На Красную горку нельзя надевать старую одежду, совсем наоборот — необходимо нарядиться в самое лучшее, что есть в вашем гардеробе. Неудивительно, что в соответствии с традициями рекомендуется одеться в красный цвет.

Собравшись на Антипасху за семейным столом переедать не рекомендуется. Также строго запрещено выбрасывать еду со стола.

Супругам или влюбленным следует провести день вместе, иначе им грозит расставание в будущем.

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#пасха
#церковь
#праздник
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Британский католический священник рассказал прихожанам, что «Иисус умер с эрекцией»
Британский католический священник шокировал прихожан рассказом о смерти Иисуса
12 мая 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Dziurek

Иисус Христос умер с эрекцией. Об этом рассказал прихожанам во время проповеди отец Томас Макхейл, священник католической церкви в городке Консетт в английском графстве Дарем.
Свою сентенцию продвинутый священнослужитель выдвинул во время проповеди в Страстную пятницу, сообщает британская газета The Times. Авторы публикации отмечают, что, по традиции, в этот день на службу приходит много семей с маленькими детьми. Представители паствы не оценили идею отца Томаса и подали на него жалобу.

Местная епархия отреагировала на сообщение прихожан и провела собственное расследование. По его результатам священнику решили объявить выговор, а также объяснили ему неуместность толкования некоторых физиологических деталей в отношении Господа Бога.

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#расследование
#священник
#церковь
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Вице-канцлер Швейцарии Симонацци умер в 55 лет во время похода в горы
12 мая 2024, 08:02

Фото: istockphoto/william87

Спикер Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Смонацци внезапно скончался в возрасте 55 лет. Это произошло во время похода в горы.
В пресс-релизе, опубликованном на официальном правительственном портале, сообщается, что политик и государственный чиновник очень любил отдых в горах. Во время очередного похода Симонацци внезапно потерял сознание и умер. У него остались жена и трое взрослых детей. Точная причина смерти будет объявлена после проведения соответствующих экспертиз. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной коллеги.

Андре Симонацци окончил Высший институт международных отношений в Женеве. До работы в швейцарском правительстве он был журналистом, а также работал специалистом по связям с общественностью.

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#отдых
#соболезнования
#швейцария
#правительство
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Россиянам порекомендовали убрать некоторые растения с подоконников
Флорист Агеенко: комнатные растения летом неообходимо убирать с подоконника
12 мая 2024, 04:29

Фото: iStock/Ekaterina Panteley

Многие комнатные растения следует убирать с подоконников на лето. Такой совет в интервью радио Sputnik дала мастер-флорист Серафима Агеенко.
По ее словам, многие комнатные растения страдают от солнечного света. Они сгорают, а их листья желтеют.

«Например, с яркого солнца однозначно надо убирать орхидеи. Чтобы понять, насколько растению комфортно под солнечными лучами, надо смотреть на листву: если она начинает желтеть, на ней появляются ожоги, то, конечно, надо убрать цветок в более тенистое место, без прямых солнечных лучей», – рассказала Агеенко.

В то же время фикус, драцена, а также папоротники и пальмы предпочитают тепло и свежий воздух. Летом их следует перенести на балкон и создать там комфортные условия.

Ранее агроном Владимир Викулов посоветовал дачникам накрыть высаженную в открытый грунт капусту пленкой или жестяными банками в преддверии майских заморозков.

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#растения
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#советы
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Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
12 мая 2024, 04:19

Фото: iStock/tupungato

Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный Abrams. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный директор государственной корпорации Сергей Чемезов.
По его словам, никаких предметных обсуждений по этому вопросу пока не велось. Отмечается, что экспертиза трофейной техники необходима для анализа особенностей и тенденций развития вооружений и военной техники других стран.

Ранее в парке Победы на Поклонной горе начала работу выставка трофейной техники. Выставка продлится до начала лета. На ней представлено оружие, поставляемое в ВСУ США, Великобританией, Францией, Турцией, Австрией и другими странами. В частности, представлены танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.

По имеющимся данным, 3 мая военнослужащие российской группы «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции.

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#турция
#франция
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#сша
#великобритания
#всу
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На юге Израиля объявлена воздушная тревога
В Ашкелоне впервые с 18 апреля объявлена воздушная тревога
12 мая 2024, 02:47

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Ашкелоне на юге Израиля впервые с 18 апреля объявлена воздушная тревога, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на армейскую пресс-службу.
Отмечается, что Ашкелон – ближайший к Палестине город, расположенный в 12 километрах к северу от сектора Газа. В нем проживает 149 тысяч человек.

Ранее, 10 мая, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации и рекомендовала Совету Безопасности положительно рассмотреть вопрос о членстве страны. За резолюцию проголосовали 143 страны, против – 9, воздержались – 25.

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#оон
#израиль
#палестина
#сектор газа
#воздушная тревога
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В Госдуме рассказали о возможности возвращения TikTok
Депутат Горелкин: TikTok в скором времени может вернуться в Россию
12 мая 2024, 02:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Китайская социальная сеть TikTok может в скором времени вернуться в Россию и начать полноценную деятельность на территории страны, заявил депутат Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос».
По словам парламентария, представители китайских платформ работают с регулятором над очисткой социальных сетей от нелегального контента. Горелкин отметил, что для возвращения в Россию TikTok должен выполнить три условия, одно из которых – открытие полноценного представительства в России.

Депутат отметил, что если приложение будет запрещено в США, то из-за недовольства молодежи может начаться «партизанская война».

30 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории ЕС.

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#соцсеть
#китай
#сша
#россия
#депутат
#еврокомиссия
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