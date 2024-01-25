Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переход на новую систему высшего образования будет плавным. Об этом Путин сообщил в рамках встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
По словам российского лидера, проблем с дипломами старого образца ни у кого не возникнет. Путин отметил, что эксперимент по переходу на новую систему образования был совершен по настоятельным рекомендациям экспертного сообщества.
Глава государства заключил, что документы об образовании старой и новой форм будут равными.
Ранее глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую. Фальков заявил, что основной целью обучения в магистратуре должно быть получение дополнительных знаний, а не диплома.
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Екатерина Коршунова