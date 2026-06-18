18 июня 2026, 02:36

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Украинский язык в Крыму сохранит статус государственного наряду с русским и крымско-татарским. С таким заявлением выступил глава регионального парламента Владимир Константинов.





По его словам, обратные действия стали бы ошибкой. Запрет языков политик назвал резким шагом и сравнил его с действиями киевского режима. Константинов подчеркнул, что важно различать Украину и её народ от «бандеровцев», которые стремятся уничтожить всё русское, включая язык и культуру.



«В России очень мощная украинская диаспора – это трудолюбивые люди, которые любят Россию», — цитирует его РИА Новости.