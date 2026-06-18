Новый маршрут «Петербург Иоанна Кронштадтского» запустили в Северной столице
В Северной столице появился новый туристический маршрут «Петербург Иоанна Кронштадтского». Его разработало Городское туристско информационное бюро совместно с одним из туроператоров при поддержке Санкт Петербургской епархии.
Так, путешествие начинается у подворья Леушинского Иоанно‑Предтеченского женского монастыря на улице Некрасова, которое основали в 1891 году по благословению отца Иоанна Кронштадтского. В маршрут также включили Иоанновский ставропигиальный женский монастырь на набережной Карповки, основанный святым. Там же его и похоронили в 1909 году, после чего это место стало объектом паломничества.
«Монастырский комплекс на берегу реки Карповки начали строить в 1900 году как подворье Иоанно‑Богословской женской общины в селе Сура, где родился святой Иоанн Кронштадтский. С 1903 года петербургский монастырь становится самостоятельной обителью», — пояснили создатели маршрута «Петербургскому дневнику».
В туристическое путешествие включили и особняк Елисеевых, поскольку купец Григорий Елисеев чтил Иоанна Кронштадтского и принимал активное участие в его благотворительных проектах. Также туристы смогут увидеть дворец Белосельских-Белозерских, здание администрации Кронштадтского района, памятный знак на месте Андреевского собора и Музей-квартиру Иоанна Кронштадтского на Посадской улице.