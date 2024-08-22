Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила кадастровый номер

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу на 1170 учеников, построенную на территории жилого комплекса «Люберцы парк» в округе Люберцы, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы-новостройки составляет более 15 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены универсальные и специализированные кабинеты, мастерские и лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая на 585 посадочных мест, медпункт, а также административные и технические помещения», — отмечается в сообщении.Школа была построена за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. Договор предусматривает не только возведение социальных объектов, но и их последующую передачу в собственность муниципалитета.
Новое образовательное учреждение заработает с началом учебного года.
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