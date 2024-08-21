Спортплощадку в одинцовском селе Саввинская Слобода обустроят до конца лета

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Новую спортивную площадку обустраивают рядом с домом №77 по Школьной улице в селе Саввинская Слобода Одинцовского городского округа, ход работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Уже готово асфальтовое основание, также уложена подушка из щебня под дорожки и тропинки, которые ведут к объекту. Сейчас проводится разметка под установку малых форм. Завтра начнётся асфальтирование дорожек, должны привезти оборудование — после его установки будут укладывать резиновое покрытие. Обязательно проработаем вопрос с освещением и видеонаблюдением, чтобы там было светло и безопасно», — сказал Андрей Иванов.Он добавил, что строительство площадки началось 10 июля, сдать объект в эксплуатацию планируется до конца августа.
Спортплощадка включает в себя зоны для игры в баскетбол и мини-футбол, зоны настольного тенниса и воркаута, а также пространство для отдыха с лавочками и качелями.
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