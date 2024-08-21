В Балашихе готовится к открытию новый детсад на 250 мест

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построили в балашихинском микрорайоне Ольгино, специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о соответствии новостройки проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Строительство детского сада велось один год. Постройка представляет собой трёхэтажное здание общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров. Здесь размещаются помещения для двух ясельных групп и десяти групп для детей от полутора до семи лет. В здании также есть физкультурный и музыкальный залы, кружковые и кабинеты психолога и логопеда», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроены игровые зоны с закрытыми песочницами, спортплощадки, а также отдельные беседки для каждой из возрастных групп.
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