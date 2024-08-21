Воробьёв поблагодарил всех, кто участвовал в создании Детского центра в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил Владимира Путина и всех, кто принял участие в создании Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Президент в среду побывал в готовящейся к открытию клинике.
«Сегодня у нас важный день – глава государства приехал на открытие нашей новой областной больницы, детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Спасибо президенту, что в феврале 2019 года поддержал наш большой флагманский проект. Мы собрали команду лучших специалистов с уникальными профилями лечения со всей страны и оснастили больницу по последнему слову техники. Дети со всей России смогут получать здесь медицинскую помощь бесплатно», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он также поблагодарил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щёголева, зампреда правительства Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главврача Татьяну Шаповаленко и многих других.
В четверг, 22 августа, в клинике начнёт работать консультационно-диагностическое отделение. Позднее первых пациентов примет стационар, будут работать и другие отделения.
Воробьёв также показал Путину макет другого подмосковного медучреждения – Балашихинской областной больницы на более чем 1,1 тыс. коек. Её строительство планируется завершить в 2027 году.
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Лора Луганская