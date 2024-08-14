В люберецком ЖК «Легенда Коренёво» построят школу с детсадом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, построят на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, комплекс будет разделён на зоны для детей разных возрастов. В школе будут отдельные блоки для младшеклассников, учеников средних и старших классов, в детсаду — группы для ребят от трёх лет и старше», — говорится в сообщении.Школьные учебные кабинеты получат индивидуальное оформление — в зависимости от предмета, который там будут преподавать и возраста учеников. Учебное заведение оборудуют по последнему слову техники, включая интерактивные доски, компьютеры и современные проекторы.
В детском саду будут обустроены просторные игровые помещения, физкультурный и музыкальный залы, а также медпункт с кабинетом логопеда.
На прилегающей территории обустроят зоны для спорта, игр и отдыха.
Застройщик возведёт воспитательно-образовательный комплекс за свой счёт — в рамках договора о комплексном развитии территории, а потом передаст в собственность муниципалитету.
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Лев Каштанов