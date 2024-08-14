В люберецком ЖК «Легенда Коренёво» построят школу с детсадом

Число дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах, расположенных на территории Московской области, за первые шесть месяцев текущего года уменьшилось на восемь процентов по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса со ссылкой на Росавтодор.