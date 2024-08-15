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В Дубне за два года обновят очистные сооружения полувековой давности

15 августа 2024, 18:24
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Дубне в течение двух лет реконструируют очистные сооружения, которые были построены более 50 лет назад и работают на пределе возможностей.
О ходе модернизации губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложили во время рабочей поездки в городской округ.

После реконструкции мощность очистных сооружений удвоится. Они смогут обслуживать и новые многоквартирные дома, и предприятия, создаваемый в Особой экономический зоне «Дубна».


«Обновления очистных в Дубне ждут давно. Город растёт, появляются новые производства, а построенные более полувека назад очистные уже не дотягивают до современных экологических стандартов. Поэтому мы начали реализацию масштабного проекта, который коснётся 86 тысяч жителей. Кроме того, рядом находится самая большая в стране ОЭЗ «Дубна», которую мы планируем и дальше расширять. Новые очистные рассчитаны, в том числе, и на её развитие, и на перспективное жилищное строительство», – пояснил Воробьёв.
Реконструкция пройдет в три этапа. При этом работу существующих инженерных коммуникаций останавливать не придётся. Их отключат, как только новые подготовят к эксплуатации.

На первом этапе построят современный высокотехнологичный комплекс, где будут реализованы передовые решения по очистке и обеззараживанию сточных вод с автоматизированным управлением. В результате проделанной работы значительно сократится объём сбросов неочищенных стоков в Волгу.

На последующих этапах модернизируют объекты на действующих очистных сооружениях. По итогам второго этапа мощность увеличится с 26 до 36 тысяч кубометров в сутки, а после третьего – до 50 тысяч «кубов».
«Мы значительно увеличиваем мощность очистных сооружений. Рисков срыва графиков нет. Сейчас завозим оборудование, технику и приступаем к работам. Они рассчитаны на 22 месяца», – сообщил губернатору глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
На первом этапе инвестиции в реконструкцию превысят 5 млрд рублей. Работы планируют завершить осенью 2026 года.

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Россиянам предрекли рост доходов
Специалист Асадчая заявила о скором росте доходов россиян
15 августа 2024, 18:50

Фото: iStock/Vershinin

Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая заявила, что доходы россиян увеличатся на 3-5% в течение 2024-2025 годов из-за дефицита кадров.
«Увеличение доходов россиян отстаёт от роста инфляции на 10-15%, и опережает её, когда инфляция практически останавливается или переходит в состояние дефляции. На фоне растущего дефицита кадров многие предприятия рассматривают рост зарплаты как один из способов привлечения кандидатов», — пояснила в беседе с Газета.ру Асадчая.

По её словам, в этом году примерно 40% работодателей рассматривают возможность повышения зарплаты от 10 до 20%, а порядка 20% уже это сделали.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что наиболее удачным месяцем для поиска работы является август.

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Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве
Средняя цена квартиры в Москве упала на 2,8%
15 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/Mr_Twister

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб.
Он добавил, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.

«На фоне снижения покупательской активности многие компании объявили значительные скидки в своих проектах комфорт и бизнес-класса. По сегментам доступные лоты распределены крайне неравномерно: к массовому относится 12 790 лотов, к бизнес-классу — 3 632, в Новой Москве реализуется 17 950 таких лотов, в премиальном и элитном сегментах такое предложение отсутствует», — добавил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что к концу года цены на новостройки снизятся на 15-20% в России.

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Адвокат Жорин предположил, что Долина не вернет отданные мошенникам деньги
15 августа 2024, 18:25

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат Сергей Жорин считает, что певица Лариса Долина вряд ли вернет отданные ею мошенникам деньги. Об этом информирует Woman.ru.
По словам адвоката, недвижимость уже оформлена на другого владельца, а сделка полностью состоялась. Жорин отметил, что теперь новые владельцы могут спокойно заехать в новое жилье.

Адвокат добавил, что покупатели останутся собственниками квартиры Долиной, если их признают добросовестными. И тогда отданные артисткой деньги должны будут вернуть те, кто их получил, то есть злоумышленники.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и внушительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.

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#покупатели
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Росгвардия подвела итоги охраны общественного порядка на форуме «АРМИЯ-2024»
15 августа 2024, 18:23

Фото: istockphoto/???? ??????

Итоги охраны общественного порядка на международном форуме «Армия-2024» подвели в Росгвардии. Сотрудники ведомства охраняли объекты на выставке, периметр центра, где проходило мероприятие и прилегающую территорию.
Представители Росгвардии активно участвовали в конференциях, обсуждая различные вопросы в рамках научно-деловой программы форума. Росгвардейцы не допустили нарушения порядка.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина за поджог автомобиля Росгвардии с находящимися внутри салона сотрудниками ведомства. Как уточнили в Следственном комитете, в результате происшествия никто не пострадал. Со злоумышленником сейчас работают следователи, выясняя все обстоятельства.

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#армия россии
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В Раменском открыт музей СВО
15 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Музей специальной военной операции работает в подмосковном городе Раменское, он расположен по адресу: улица Свободы, дом №4, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В экспозиции музея представлены шевроны российский военнослужащих, участвующих в СВО, бронежилет, каски, солдатская аптечка, а также оружие и гильзы. Представлены также и трофеи, например, дрон-камикадзе, который используют ВСУ. Кроме того, выставлены сделанные на СВО фотографии», — говорится в сообщении.
Это музей создал фронтовой волонтёр Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния Максима Козлова.

Отмечается, что Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния регулярно возит в зону СВО гуманитарную помощь, а также вещи, необходимые российским солдатам. Сейчас ведётся сбор средств на тепловизионный прицел, а также на различные гражданские товары для жителей Донбасса и Курской области. Приём помощи организован в Казанском храме Раменского по адресу: Коммунистическая улица, дом №35а, сбор идёт ежедневно с восьми утра до шести вечера.

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#гуманитарная помощь
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Россиянам назвали самый удачный месяц для поиска работы
HR-специалист Лоикова рекомендовала искать работу в августе
15 августа 2024, 17:39

Фото: iStock/fizkes

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что наиболее удачным месяцем для поиска работы является август.
Она пояснила, что это связано с окончанием сезона отпусков, когда компании начинают искать новых сотрудников.

«Для тех, кто готов откликаться на вакансии, это достаточно выигрышная ситуация. Август – лучшее время, чтобы начать поиск работы. Поэтому советую воспользоваться шансом и присоединиться к какой-нибудь хорошей компании, пока другие соискатели отдыхают», – прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Лоикова.

Также пиковыми месяцами для поиска сотрудников компаниями являются сентябрь и октябрь, считает специалист.

А карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о преимуществах поступления в вузы после колледжей.

«Если пройти обучение в колледже, начать работать в компании на производстве, то после этого образование в вузе будет более осмысленным. Когда человек начинает учиться в вузе сразу после школы, но при этом нигде не работал, он может не до конца понимать ценность обучения в вузе. А после колледжа с опытом работы он более серьёзно относится к этому обучению», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России получают представители IT-профессий и сварщики.

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«Рев дракона»: Депутат Хамзаев заявил, что шумных водителей необходимо строго наказывать
Депутат Хамзаев: у шумных водителей будут аннулировать номера
15 августа 2024, 17:33

Фото: iStock/Artem Peretiatko

В Госдуме для водителей громких авто предложили ввести уголовное наказание. Также депутаты хотят наделить полицейских правом снимать с регистрации такие автомобили, а номера списывать в архив. Многие россияне возмущаются, когда автомобили с ревом проезжают в позднее время под окнами жилых домов. Такие машины создают проблемы и на дорогах, отвлекая внимание участников движения и создают угрозу безопасности.
Депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что основная задача такого предложения — «приструнить» хулиганов.
«Тех, которые не понимают, что такое корректное, уважительное отношение к соседям, к людям, которые находятся вместе с ними на улицах, в жилых районах и других общественных пространствах. Тех, которые турбируют свой авто, а потом ночью заезжают во двор многоквартирного жилого дома и устраивают рёв дракона. Когда они как сумасшедшие ведут себя и получают тысячу проклятий от напуганных людей», — сообщил депутат.

Он отметил, что такое поведение нельзя называть баловством, потому что это форма хулиганских действий, за которые нужно привлекать к административной и уголовной ответственности.
«Нужно продумать систему уголовной ответственности для тех, кто систематически нарушает общественную безопасность. Люди и общество таких ездоков презирает. Но им, видимо, в силу ограниченности айкью кажется, что из-за того, что они едут и ревут, выглядят моднее и попахивают крутизной, но это не так, это отвратительно. Общество требует наведения порядка на законодательном уровне», — высказался член Комитета по безопасности.

По его мнению, «шумные» водители подобными действиями показывают свой протест, свою «павлинность» и якобы новую субкультуру, однако это все приводит только к несчастным случаям, когда происходит самосуд.
«Купили машину спортивную, сделали ее турбировано шумной, поменяли выхлопные трубы, прокачали, это все стоит от 150 тысяч до нескольких миллионов, а потом машина превращается в разъяренного зверя. При нажатии на педаль газа двигатель орет на все улицы и во дворах. Есть случаи, когда это доход до самосуда: кто-то кидает им на капот микроволновую печь, кто-то прокалывает шины, кто-то сжигает этим машины и мотоциклы. Общество отвращено и недовольно, потому что такие водители плевать хотели на всех», — сказал эксперт.

Он уточнил, что во многих странах уже есть практика регулирования таких шумовых нарушений, и здесь не нужны никакие дополнительные технические средства. Он также сказал, что сотрудников полиции можно наделить полномочиями аннулирования номеров и отправления машин на штрафстоянку.
«Здесь можно фиксировать звуки. Полицейский зафиксировал, ликвидировал, аннулировал номер, отдал на штрафстоянку. А в некоторых странах действует утиль автомобиля вне зависимости от его стоимости», — пояснил Хамзаев.

По его словам, в данный момент идет формат общественных обсуждений предложения, но уровень поддержки высокий. Уголовное наказание после трех штрафов за такие поступки — это нормальное пресечение хулиганских действий, заключил депутат.

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Технический эксперт Зинченко предложила неоычный метод борьбы с вандализмом на детских площадках
Эксперт Зинченко предложила метод борьбы с вандализмом на детских площадках
15 августа 2024, 17:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московский регион лидирует в России по качеству содержания детских площадок.
Об этом «Радио 1» заявила технический судебный эксперт по безопасности детских игровых площадок Наталья Зинченко.

Она побывала на форуме «Безопасность детских игровых площадок», организованном Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Форум проходил на базе одного из производств комплектующих для детских игровых и спортивных площадок Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
«То, как содержится площадка, как обслуживается, каков выбор оборудования для той или иной детской площадки, которые у нас зонируются по возрасту, – всё это обсуждали на мероприятии. Его целью была популяризация требований безопасности. Сегодня техническим регламентом определяются выбор оборудования, его конструктив и содержание. Обо всём этом рассказывали представителям муниципалитетов, которые занимаются обслуживанием детских площадок. Убедилась в том, что Москва и Московская область у нас идут впереди всей России по содержанию площадок», – отметила эксперт.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

По словам Зинченко, самым интересным вопросом был – нужно ли проводить испытания на проверку высоты критического падения на ремонтируемых участках резинового покрытия площадок.
«На этот вопрос ответили: нет, не нужно, потому что толщина покрытия на площадках у нас устанавливается, и ремонтные работ проводит квалифицированные сотрудники, которые понимают, что несут за это ответственность, в том числе уголовную. Ответ однозначный: не нужно, но ремонтные работы должны проводиться. И они проводятся. Старые объекты бросают в плохом состоянии», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Когда проводятся уходовые и ремонтные работы, объект существует достаточно долго и достаточно благополучно, отметила Наталья Зинченко. А старые площадки, по её словам, подлежат демонтажу. Одна из мер по продлению срока службы детских игровых площадок – недопущение вандализма и повреждений.
«Этому помогает видеонаблюдение. Насколько я знаю из общения с коллегами – сотрудниками Министерства по содержанию территорий государственного жилищного надзора Московской области, практически все площадки в Подмосковье оснащены видеонаблюдением. То есть по камерам можно однозначно определить, кто занимался вандализмом, кто разрушает детскую площадку, и привлекать к ответственности, в том числе несовершеннолетних и их родителей. Такая практика у нас существует не только в Московской области, но и на общественных территориях и различных объектах в регионах России. Привлекаем, штрафуем, наказываем, показываем, как делать нельзя», – сказала эксперт.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Прежде всего, к вандализму относятся несанкционированные граффити.
«Про это мы тоже говорили с коллегами. Я говорю: привлекайте детей, которые гуляют на площадках, выдавайте им средства защиты, перчатки и средства, удаляющие эти граффити. Уверена, что на третий раз у них больше не поднимется рука что-то написать», – заключила Зинченко.
Участие в форуме в Санкт-Петербурге приняли более 60 человек. Это отраслевые представители министерства, муниципалитетов региона, а также руководители коммунальных служб Подмосковья.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Для участников из более чем 45 городских округов Московской области организовали экскурсию по заводу. Им продемонстрировали весь процесс изготовления деталей для площадок. Также гостей познакомили с современными материалами и технологиями.

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#подмосковье
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#безопасность
#дети
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Вернувшиеся домой разведчики Дульцевы рассказали о своем аресте в Словении
15 августа 2024, 17:24

Фото: сайт Кремля

Российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали подробности о своем аресте в беседе с «Российской газетой».
«Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведем какой-то сеанс. Ничего такого. Я работал за компьютером», — рассказал Артем.

Анна, в свою очередь, отметила, что решение об их аресте приняли не только спецслужбы, но и политическое руководство страны. Супруги добавили, что не сомневались в том, что на родине делается все возможное, чтобы вернуть семью в Россию в полном составе.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

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