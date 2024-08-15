В Дубне за два года обновят очистные сооружения полувековой давности

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Дубне в течение двух лет реконструируют очистные сооружения, которые были построены более 50 лет назад и работают на пределе возможностей.
О ходе модернизации губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложили во время рабочей поездки в городской округ.
После реконструкции мощность очистных сооружений удвоится. Они смогут обслуживать и новые многоквартирные дома, и предприятия, создаваемый в Особой экономический зоне «Дубна».
На первом этапе построят современный высокотехнологичный комплекс, где будут реализованы передовые решения по очистке и обеззараживанию сточных вод с автоматизированным управлением. В результате проделанной работы значительно сократится объём сбросов неочищенных стоков в Волгу.
На последующих этапах модернизируют объекты на действующих очистных сооружениях. По итогам второго этапа мощность увеличится с 26 до 36 тысяч кубометров в сутки, а после третьего – до 50 тысяч «кубов».
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После реконструкции мощность очистных сооружений удвоится. Они смогут обслуживать и новые многоквартирные дома, и предприятия, создаваемый в Особой экономический зоне «Дубна».
«Обновления очистных в Дубне ждут давно. Город растёт, появляются новые производства, а построенные более полувека назад очистные уже не дотягивают до современных экологических стандартов. Поэтому мы начали реализацию масштабного проекта, который коснётся 86 тысяч жителей. Кроме того, рядом находится самая большая в стране ОЭЗ «Дубна», которую мы планируем и дальше расширять. Новые очистные рассчитаны, в том числе, и на её развитие, и на перспективное жилищное строительство», – пояснил Воробьёв.Реконструкция пройдет в три этапа. При этом работу существующих инженерных коммуникаций останавливать не придётся. Их отключат, как только новые подготовят к эксплуатации.
На первом этапе построят современный высокотехнологичный комплекс, где будут реализованы передовые решения по очистке и обеззараживанию сточных вод с автоматизированным управлением. В результате проделанной работы значительно сократится объём сбросов неочищенных стоков в Волгу.
На последующих этапах модернизируют объекты на действующих очистных сооружениях. По итогам второго этапа мощность увеличится с 26 до 36 тысяч кубометров в сутки, а после третьего – до 50 тысяч «кубов».
«Мы значительно увеличиваем мощность очистных сооружений. Рисков срыва графиков нет. Сейчас завозим оборудование, технику и приступаем к работам. Они рассчитаны на 22 месяца», – сообщил губернатору глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.На первом этапе инвестиции в реконструкцию превысят 5 млрд рублей. Работы планируют завершить осенью 2026 года.
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Лора Луганская